Boca jugará la semifinal en el Maracaná: la Justicia de Brasil lo confirmó

Se terminaron las especulaciones y los ida y vuelta judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y confirmó de manera definitiva que el estadio Maracaná será el escenario para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.

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Con este fallo definitivo, la Conmebol le ratificó a la dirigencia "Xeneize" que la revancha se disputará el martes 20 de octubre en Río de Janeiro, descartando de plano las alternativas que se evaluaron a último momento, como mudar el encuentro al estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.

La expectativa del público local es total: la hinchada de Vasco da Gama ya agotó las 70.000 entradas disponibles para el trascendental choque copero.

La disputa legal por el mítico estadio carioca se extendió durante varios días. La presentación judicial había sido elevada por el consorcio Fla-Flu Servicios S.A., integrado por Flamengo y Fluminense, empresa que explota y administra el escenario deportivo.

Los tradicionales rivales cariocas fundamentaban su reclamo en que ceder el estadio a Vasco da Gama sentaría un "precedente peligroso" para que otras instituciones hicieran pedidos similares, lo que a su criterio provocaría el deterioro del campo de juego y perjudicaría sus propios compromisos como locales.

Sin embargo, las autoridades judiciales brasileñas consideraron desde un primer momento que el Maracaná era el recinto con la infraestructura técnica y de seguridad idónea para albergar un espectáculo deportivo de esta magnitud.

El objetivo del equipo de Arruabarrena

Tras la resolución y el aval de la Conmebol, el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena enfoca plenamente su preparación deportiva para viajar a suelo brasileño.

El conjunto de La Ribera afrontará el desafío de revertir el 0-1 sufrido en el partido de ida disputado en Buenos Aires para sellar su pasaje a la gran final del certamen continental.