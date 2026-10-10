Giro inesperado para Boca-Vasco: la Justicia frenó el Maracaná y la revancha volvió a quedar sin sede

La serie entre Boca y vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana sumó un nuevo capítulo inesperado a pocos días de comenzar. Cuando parecía que el Maracaná finalmente sería el escenario de la revancha en Brasil, la Justicia de Río de Janeiro dio marcha atrás y suspendió la decisión que obligaba a Flamengo y Fluminense a ceder el estadio .

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Copa Sudamericana: la Justicia de Brasil confirmó el Maracaná para la revancha entre Boca y Vasco da Gama

La resolución fue tomada este sábado por la desembargadora Suely Lopes Magalhães , primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, luego de un recurso presentado por Fla-Flu Serviços , el consorcio que administra el Maracaná. Con esta decisión, el partido del 20 de octubre a las 21.30 volvió a quedar sin escenario confirmado.

La situación cambió por completo en menos de 24 horas. El viernes, el desembargador Marco Antônio Ibrahim había aceptado un recurso del Vasco y ordenado que el Maracaná quedara disponible para recibir a Boca.

Aquella resolución había tenido en cuenta informes favorables de la Policía Militar y del Ministerio Público , que consideraban al histórico estadio como una alternativa adecuada desde el punto de vista de la seguridad para un encuentro de esta magnitud. Vasco reaccionó rápidamente y comenzó a vender entradas para el partido.

Sin embargo, Flamengo y Fluminense cuestionaron inmediatamente el fallo. El consorcio administrador calificó la decisión como jurídicamente insostenible y presentó un nuevo recurso durante la madrugada del sábado.

La nueva magistrada entendió que Ibrahim no tenía competencia para modificar individualmente una resolución anterior del relator original de la causa, Alexandre de Carvalho Mesquita. Por eso, suspendió la autorización que había obtenido el conjunto carioca.

Más de 45 mil entradas vendidas y un problema difícil de resolver

La marcha atrás judicial encuentra al Vasco en una situación especialmente compleja: ya se vendieron más de 45 mil entradas para la revancha ante Boca. Ese número supera la capacidad disponible de las principales alternativas que aparecieron durante la disputa por el estadio.

Además del planteo procesal, la última decisión tuvo en cuenta otro problema de seguridad. Para el mismo 20 de octubre está previsto un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanãzinho, ubicado en el mismo complejo. La coincidencia podría provocar la presencia simultánea de hinchas de Vasco, Flamengo y Botafogo en una misma zona.

El Nilton Santos, estadio de Botafogo, vuelve así a aparecer como una posibilidad. Sin embargo, el Vasco había intentado evitar esa alternativa debido a su césped sintético, e incluso su entrenador Pedro Emanuel había pedido públicamente jugar en un escenario tradicional para un encuentro de semejante importancia.

São Januário también estuvo entre las opciones, pero el estadio del Vasco no alcanza la capacidad mínima de 30 mil espectadores exigida por Conmebol para esta instancia. El club intentó conseguir una excepción y ampliar el sector destinado a los visitantes, pero no obtuvo todas las autorizaciones de seguridad necesarias.

Una novela que lleva casi dos semanas

La pelea por el Maracaná comenzó a fines de septiembre. Vasco realizó distintos pedidos y presentaciones judiciales mientras Flamengo y Fluminense se resistían a ceder el estadio, principalmente por el calendario cargado y las condiciones de un campo de juego que recientemente fue reemplazado.

En apenas doce días hubo rechazos, recursos, informes de seguridad y resoluciones contradictorias. La decisión favorable conseguida el viernes parecía ponerle punto final al conflicto, pero la suspensión de este sábado volvió a abrirlo.

Mientras se resuelve el escenario de la revancha, Boca recibirá a Vasco el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera por el partido de ida. El segundo encuentro continúa programado para el martes 20, en Río de Janeiro, aunque el estadio deberá definirse nuevamente.

El Xeneize afrontará además los dos partidos sin Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y quedó descartado para toda la semifinal.