Boca empató 2-2 con Instituto en Córdoba: Paredes jugó unos minutos y salió con un dolor muscular

Boca Juniors empató 2-2 frente a Instituto de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes , por la fecha 12ª del Torneo Clausura 2026 , en un encuentro cambiante en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos. El Xeneize reaccionó dos veces para evitar la derrota, pero no logró concretar la remontada.

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El conjunto cordobés golpeó primero. A los 13 minutos del primer tiempo, Fernando Alarcón aprovechó su oportunidad y puso el 1-0 para Instituto . Boca intentó responder y encontró la igualdad a los 22 minutos, cuando Enner Valencia capitalizó un error del arquero Marcos Ledesma para establecer el 1-1.

Después del empate, el partido perdió intensidad y los dos equipos se repartieron la pelota sin generar demasiado peligro en las áreas. Así, se fueron al descanso con el marcador igualado.

El inicio del segundo tiempo volvió a favorecer al equipo local. Apenas a los 47 minutos, Jonathan Galván convirtió el 2-1 para Instituto, al aprovechar una pelota que quedó suelta en el área después de un córner.

Boca movió el banco en busca de una respuesta y encontró en Miguel Merentiel al autor del empate . A los 55 minutos, el delantero uruguayo aprovechó su primera intervención importante en el área para mandar la pelota a la red y poner el 2-2.

Con el marcador nuevamente igualado, el Xeneize tuvo chances para pasar al frente. A los 65 minutos, Merentiel sacó una volea de zurda que se perdió muy cerca de uno de los palos. Dos minutos después, Sebastián Villa estuvo cerca del tercero, con un remate que pasó cerca del arco defendido por Ledesma.

Instituto también tuvo sus oportunidades. A los 68 minutos, el conjunto cordobés desperdició una situación mano a mano, aunque el arquero Álvaro Montero terminó controlando la pelota sin mayores inconvenientes.

La salida de Paredes encendió las alarmas

Uno de los momentos que más preocupación generó en Boca llegó a los 70 minutos. Leandro Paredes debió salir por una molestia física, apenas 16 minutos después de haber ingresado desde el banco. En su lugar entró el chileno Williams Alarcón, mientras que Ángel Romero reemplazó a Sebastián Villa.

En el tramo final, Boca buscó el triunfo, aunque le costó encontrar claridad para romper la igualdad. El juvenil Leonel Flores tuvo una oportunidad a los 73 minutos, cuando recibió un pase y sacó un derechazo que pasó a centímetros del arco local.

Malcom Braida fue amonestado a los 76 minutos por una falta sobre Alex Luna. Más tarde, a los 88, Carlos Palacios probó con un remate cruzado, pero Ledesma logró contener la pelota en dos tiempos.

Finalmente, el marcador no volvió a modificarse y Boca se llevó un empate 2-2 de Córdoba, en un partido en el que tuvo momentos de reacción y ocasiones para ganarlo, pero también sufrió los ataques de Instituto y la salida anticipada de Paredes.