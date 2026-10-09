    • 9 de octubre de 2026 - 21:49

    Copa Sudamericana: la Justicia de Brasil confirmó el Maracaná para la revancha entre Boca y Vasco da Gama

    El partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana se jugará el martes 20 de octubre a las 21:30. La Justicia habilitó el estadio de Río de Janeiro tras una disputa por la sede del encuentro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de Brasil confirmó al estadio Maracaná como sede de la semifinal de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21:30, luego de varios cruces por la elección del escenario.

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    Desde el comienzo, Vasco da Gama buscó jugar en el mítico estadio de Río de Janeiro, ante la imposibilidad de utilizar su cancha, São Januário, que no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para este tipo de compromisos.

    A esa situación se sumó un informe del Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios, que advirtió sobre deficiencias en los accesos cercanos a São Januário. Según el análisis de seguridad, la llegada masiva de hinchas visitantes dificultaría el despliegue de un operativo que garantizara condiciones adecuadas para el público y la comunidad.

    En ese contexto, la Policía Militar consideró que el Maracaná reunía mejores condiciones para recibir el partido. Sin embargo, la elección del estadio generó una nueva controversia por la postura de la empresa Fla-Flu, concesionaria de sus servicios y vinculada a los clubes cariocas Flamengo y Fluminense, que se resistía a albergar el encuentro.

    Finalmente, la disputa se resolvió en la Justicia, que ordenó habilitar el Maracaná para el compromiso. De esta manera, Boca y Vasco da Gama disputarán allí la revancha de la semifinal, en un cruce que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.

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