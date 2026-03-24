    • 24 de marzo de 2026 - 21:48

    Boca: Marchesín lesionado y ya son ocho las bajas en el Xeneize

    La enfermería de Boca no para: Agustín Marchesín sufrió un desgarro y el equipo acumula ocho lesionados en plena previa de la Copa Libertadores.

    La lesión del arquero agrava la crisis de Boca por la cantidad de bajas.

    La lesión del arquero agrava la crisis de Boca por la cantidad de bajas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación en Boca encendió alarmas tras confirmarse la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro grado III en el aductor derecho. Con esta baja, el equipo dirigido por Claudio Úbeda suma ya ocho jugadores fuera de competencia, complicando la planificación de cara a la Copa Libertadores.

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    El arquero, pieza clave y referente del plantel, estará varias semanas fuera de las canchas. Si bien ya se sabía que no llegaría al próximo partido, la gravedad de la lesión genera incertidumbre sobre su regreso en el corto plazo.

    Boca y una lista interminable de lesionados

    El caso de Marchesín se suma a una larga lista que incluye a jugadores clave. El más complicado es Rodrigo Battaglia, quien fue operado del tendón de Aquiles y recién podría volver después de agosto.

    Otro que pasó por el quirófano es Carlos Palacios, con una lesión de menisco, aunque su regreso está previsto para abril. En tanto, Milton Giménez se recupera de una pubalgia y podría reaparecer en breve.

    Posibles regresos y dudas en el plantel

    En la etapa final de recuperación se encuentran Tomás Belmonte, Ángel Romero y Exequiel Zeballos, quienes podrían volver a entrenar con normalidad en las próximas semanas y ser opción para el debut copero.

    Sin embargo, el caso que más preocupa es el de Edinson Cavani, quien arrastra una hernia de disco y ya fue sometido a bloqueos para aliviar el dolor. Su regreso es una incógnita total y dependerá de su evolución física.

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    Un desafío para Úbeda

    Con este panorama, el cuerpo técnico sigue de cerca cada recuperación, con la esperanza de recuperar piezas clave tras el parate por la fecha FIFA. El objetivo es llegar con el mejor equipo posible al cruce ante Talleres y al inicio de la Copa Libertadores.

    La acumulación de lesiones obliga a Boca a rearmarse constantemente, en un contexto donde las bajas afectan directamente el rendimiento y la estabilidad del equipo.

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