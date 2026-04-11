"Bomba", gritó un futbolista de Gimnasia de Jujuy en un avión: fue detenido y el vuelo evacuado

Emiliano Endrizzi fue quien gritó "Bomba". Generó pánico en el aeropuerto jujeño, fue retirado esposado ante la indignación de los pasajeros.

Este sábado se vivió un momento insólito: el futbolista Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó “bomba” a bordo de un avión y toda la tripulación tuvo que ser evacuada al activarse el protocolo de seguridad. El jugador de 32 años fue detenido y retirado con esposas del avión.

El plantel del Lobo se enfrentará este domingo a Agropecuario de Carlos Casares por la Primera Nacional y estaban a punto de partir rumbo a Buenos Aires.

Según contaron algunos de los presentes en el vuelo y se pudo ver en videos, el jugador fue demorado por el personal de seguridad, tuvo que declarar sobre lo sucedido y se expone a una fuerte pena judicial por “intimidación pública”.

Embed Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, gritó "BOMBA" antes de que el avión despegue y ACTIVÓ EL PROTOCOLO ANTIBOMBAS DEL AVIÓN.



Los pasajeros debieron bajarse y ser revisados UNO POR UNO.



Insólito. ♂️ pic.twitter.com/MFlnX4q5k0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026 Por la investigación de seguridad, todos los pasajeros fueron evacuados y se descartó que hubiera explosivos dentro del avión.

A raíz de esta situación, Gimnasia de Jujuy hizo un comunicado donde contó que los abogados del club ya tomaron intervención en el caso.