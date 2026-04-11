    • 11 de abril de 2026 - 17:45

    "Bomba", gritó un futbolista de Gimnasia de Jujuy en un avión: fue detenido y el vuelo evacuado

    Emiliano Endrizzi fue quien gritó "Bomba". Generó pánico en el aeropuerto jujeño, fue retirado esposado ante la indignación de los pasajeros.

    El grito de bomba despertó pánico entre los pasajeros.&nbsp;

    El grito de "bomba" despertó pánico entre los pasajeros. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado se vivió un momento insólito: el futbolista Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó “bomba” a bordo de un avión y toda la tripulación tuvo que ser evacuada al activarse el protocolo de seguridad. El jugador de 32 años fue detenido y retirado con esposas del avión.

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    El plantel del Lobo se enfrentará este domingo a Agropecuario de Carlos Casares por la Primera Nacional y estaban a punto de partir rumbo a Buenos Aires.

    Según contaron algunos de los presentes en el vuelo y se pudo ver en videos, el jugador fue demorado por el personal de seguridad, tuvo que declarar sobre lo sucedido y se expone a una fuerte pena judicial por “intimidación pública”.

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    Por la investigación de seguridad, todos los pasajeros fueron evacuados y se descartó que hubiera explosivos dentro del avión.

    A raíz de esta situación, Gimnasia de Jujuy hizo un comunicado donde contó que los abogados del club ya tomaron intervención en el caso.

    El comunicado de Gimnasia de Jujuy por el incidente en el avión

    El cuerpo de abogados del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad en el Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”, situación por la cual resultó afectada la partida del vuelo que debía trasladar al plantel profesional a Buenos Aires para disputar el partido contra Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional.

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