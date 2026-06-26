    • 26 de junio de 2026 - 20:54

    Cabo Verde se mide con Arabia Saudita y sueña con una histórica clasificación a la segunda ronda: están 0 a 0

    El partido será clave para definir la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, con escenarios abiertos para ambos equipos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para aspirar a clasificarse a los dieciseisavos de final, Arabia Saudita tiene que volver a ganar en un Mundial, LO INTENTA Su último éxito, el sorpresivo batacazo ante Argentina, en Qatar 2022, cuando dio vuelta el marcador y se impuso 2-1. Luego, en aquella Copa perdió con Polonia (2-0) y México (2-1). En la actual, igualó con Uruguay (1-1) y cayó sin atenuantes ante España (4-0).

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    ¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina?

    España será rival de Argentina si:

    • Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.
    • Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más.

    Uruguay será rival de Argentina si:

    • Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
    • Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).

    Cabo Verde será rival de Argentina si:

    • Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
    • Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).
    • Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
    • Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
    • Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).

    Arabia Saudita será rival de Argentina si:

    • Le gana a Cabo Verde y España empata con Uruguay.
    • Le gana a Cabo Verde y España derrota a Uruguay.

    Seguí el minuto a minuto de Arabia Saudita vs Cabo Verde

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