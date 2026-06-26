Cabo Verde se mide con Arabia Saudita y sueña con una histórica clasificación a la segunda ronda: están 0 a 0

Para aspirar a clasificarse a los dieciseisavos de final, Arabia Saudita tiene que volver a ganar en un Mundial, LO INTENTA Su último éxito, el sorpresivo batacazo ante Argentina, en Qatar 2022, cuando dio vuelta el marcador y se impuso 2-1. Luego, en aquella Copa perdió con Polonia (2-0) y México (2-1). En la actual, igualó con Uruguay (1-1) y cayó sin atenuantes ante España (4-0).
¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina?
España será rival de Argentina si:
- Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.
- Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más.
Uruguay será rival de Argentina si:
- Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
- Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
Cabo Verde será rival de Argentina si:
- Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
- Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).
- Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
- Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
- Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
Arabia Saudita será rival de Argentina si: