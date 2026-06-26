Senegal lo pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026

Senegal goleó 5 a 0 y sueña con la clasificación a los 16avos de final, mientras los asiáticos se despidieron sin triunfos en el grupo I

La Selección de Senegal cumplió con el objetivo de ganar en la última jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues venía de perder contra Francia y Noruega, así que le quedaba una oportunidad de celebrar ante Irak, otra escuadra que también venía de perder en sus presentaciones anteriores por el grupo I.

Los “Leones de Teranga” golearon a los asiáticos por 5-0 en el estadio de Toronto, donde los aficionados vieron una exhibición de fútbol por parte de los africanos en el segundo tiempo, cuando desataron todo su poderío ofensivo para pasarle por encima a los de Medio Oriente, los cuales se vieron vencidos en los minutos finales.

De esta manera, Senegal llegó a tres puntos, una diferencia de gol de +2 y a la espera de cómo se den las cosas en los siguientes encuentros de la tercera fecha de la fase de grupos, pues su pase a dieciseisavos de final dependerá de lo que hagan aquellas escuadras con opción de caer a la tercera posición.

La máquina de Senegal en Toronto Los africanos tenían que sacudirse en el estadio de Toronto porque no querían despedirse de la Copa del Mundo sin un triunfo y tampoco cediendo a la opción de clasificar como uno de los ocho terceros, así que enfiló todas sus energías en conseguir el triunfo.

A los cuatro minutos, Senegal empezó a ganar el partido con Habib Diarra, por un rebote en el área, y nueve minutos después se dio la expulsión de Rebin Sulaka, por una revisión de VAR al cometer falta a Sadio Mané, lo que afectó todo el plan de los asiáticos.