    • 26 de junio de 2026 - 18:30

    Senegal lo pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026

    Senegal goleó 5 a 0 y sueña con la clasificación a los 16avos de final, mientras los asiáticos se despidieron sin triunfos en el grupo I

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección de Senegal cumplió con el objetivo de ganar en la última jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues venía de perder contra Francia y Noruega, así que le quedaba una oportunidad de celebrar ante Irak, otra escuadra que también venía de perder en sus presentaciones anteriores por el grupo I.

    Leé además

    francia mostro sus cartas de candidato en el segundo tiempo y debuto con triunfo ante senegal

    Francia mostró sus cartas de candidato en el segundo tiempo y debutó con triunfo ante Senegal
    asi quedaron los cruces de 16avos de final del mundial: dias, horarios y la agenda de los partidos

    Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los “Leones de Teranga” golearon a los asiáticos por 5-0 en el estadio de Toronto, donde los aficionados vieron una exhibición de fútbol por parte de los africanos en el segundo tiempo, cuando desataron todo su poderío ofensivo para pasarle por encima a los de Medio Oriente, los cuales se vieron vencidos en los minutos finales.

    De esta manera, Senegal llegó a tres puntos, una diferencia de gol de +2 y a la espera de cómo se den las cosas en los siguientes encuentros de la tercera fecha de la fase de grupos, pues su pase a dieciseisavos de final dependerá de lo que hagan aquellas escuadras con opción de caer a la tercera posición.

    La máquina de Senegal en Toronto

    Los africanos tenían que sacudirse en el estadio de Toronto porque no querían despedirse de la Copa del Mundo sin un triunfo y tampoco cediendo a la opción de clasificar como uno de los ocho terceros, así que enfiló todas sus energías en conseguir el triunfo.

    A los cuatro minutos, Senegal empezó a ganar el partido con Habib Diarra, por un rebote en el área, y nueve minutos después se dio la expulsión de Rebin Sulaka, por una revisión de VAR al cometer falta a Sadio Mané, lo que afectó todo el plan de los asiáticos.

    Pese a que los iraquíes aguantaron el primer tiempo de buena manera, la parte complementaria significó su perdición porque cedieron el balón, permitieron el avance de los senegaleses y sufrieron otra goleada que los despidió del Mundial 2026 por la puerta de atrás.

    Pape Gueye fue la figura del partido por su doblete, un par de golazos a los minutos 59 y 71, mientras que el resto de anotaciones fueron de Ismaila Sarr e Iliman Ndiaye, para cerrar un partido redondo para el conjunto de Senegal en Toronto.

    Síntesis de Senegal vs Irak

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Seleccionado. El sanjuanino Matías Reggio fue convocado para represental al país en El Salvador.

    Matías Reggio es el primer sanjuanino convocado a la Selección Argentina de Parkour

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con triplete de dembele, francia goleo a noruega y cerro lider de su grupo en el mundial 2026

    Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró líder de su grupo en el Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alpine introdujo un importante cambio en la zona del alerón delantero para Austria.

    Franco Colapinto tuvo un viernes con altibajos en el GP de Austria: terminó 16° en la segunda práctica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clasificación. Universitario jugará este sábado en Mar del Plata tratando de avanzar en el Torneo del Interior B.

    Universitario viajó a Mar del Plata en busca de la clasificación a los Cuartos de Final

    Por Redacción Diario de Cuyo