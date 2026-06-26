Con error de Muslera, Uruguay pierde 1 a 0 ante España y por ahora se queda afuera del Mundial

Uruguay y España jugarán desde las 21.00 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste está obligada a sumar para no quedar eliminada, mientras que los europeos van por un triunfo que los confirme como líderes de la zona.
¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina?
España será rival de Argentina si:
- Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.
- Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más.
Uruguay será rival de Argentina si:
- Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
- Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
Cabo Verde será rival de Argentina si:
- Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
- Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).
- Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
- Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
- Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
Arabia Saudita será rival de Argentina si: