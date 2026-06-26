    • 26 de junio de 2026 - 20:47

    Con error de Muslera, Uruguay pierde 1 a 0 ante España y por ahora se queda afuera del Mundial

    La Celeste y la Roja disputarán un encuentro clave en el Estadio Guadalajara. Juegan desde las 21 horas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uruguay y España jugarán desde las 21.00 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste está obligada a sumar para no quedar eliminada, mientras que los europeos van por un triunfo que los confirme como líderes de la zona.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina?

    España será rival de Argentina si:

    • Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.
    • Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más.

    Uruguay será rival de Argentina si:

    • Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).
    • Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).

    Cabo Verde será rival de Argentina si:

    • Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
    • Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).
    • Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).
    • Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.
    • Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).

    Arabia Saudita será rival de Argentina si:

    • Le gana a Cabo Verde y España empata con Uruguay.
    • Le gana a Cabo Verde y España derrota a Uruguay.

    Seguí el minuto a minuto de Uruguay vs España

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