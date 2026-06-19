Campeonato Iberoamericano de Tiro: Mario Riveros fue convocado a la Selección

Mario Riveros, desatacado tirador local, competirá en el certamen internacional de Tiro que se desarrollará en Santiago de Chile del 23 al 30 de agosto.

Seleccionado. Mario Riveros estará en la selección nacional de Tiro para el Panamericano en Chile.

El tiro deportivo de la provincia sumó una nueva representación internacional. El tirador sanjuanino Mario Riveros recibió la convocatoria oficial para integrar la Selección Argentina que participará en el Campeonato Iberoamericano ISSF de Tiro , certamen que se celebrará del 23 al 30 de agosto en la ciudad de Santiago de Chile.

La competencia es organizada por la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile y se llevará a cabo en las instalaciones del Polígono Lo Aguirre reuniendo a los principales exponentes de la región. El programa oficial del campeonato contempla la disputa de las modalidades de Rifle y Pistola ISSF en las distancias de 10, 25 y 50 metros.

La citación de Riveros se consolidó tras una destacada regularidad en el calendario argentino durante el presente año. Luego de alcanzar podios y primeros puestos en cuatro torneos nacionales consecutivos dentro de la categoría Veteranos —llegando incluso a disputar finales olímpicas frente a la categoría Mayores—, el cuerpo técnico nacional confirmó su inclusión en la nómina oficial para el viaje al país trasandino.

El presente del deportista local refleja el desarrollo institucional y técnico que viene registrando el Tiro Federal de San Juan. La entidad local mantiene un plan de trabajo coordinado que abarca desde la escuela formativa de base hasta el seguimiento de los tiradores de nivel avanzado con rodaje en competencias nacionales.