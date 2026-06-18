Canadá aplastó a Qatar 6-0 y consiguió su primer triunfo histórico en un Mundial 2026

Canadá escribió una página histórica en el Mundial 2026 al conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo con una contundente goleada por 6-0 sobre Qatar, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch fue ampliamente superior de principio a fin y tuvo como máxima figura a Jonathan David, quien se despachó con un hat-trick para liderar una actuación memorable de los norteamericanos.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, cuando Cyle Larin aprovechó un saque de esquina para definir de zurda desde corta distancia y poner el 1-0. Canadá ya dominaba el desarrollo y encontró aún más facilidades cuando Qatar sufrió la primera expulsión de la tarde.

A los 32 minutos, el árbitro revisó una infracción de Homam Ahmed sobre Tajon Buchanan. Tras observar la jugada en el VAR, modificó la amarilla inicial y mostró la tarjeta roja al defensor catarí por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Con un hombre más, Canadá amplió diferencias antes del descanso. Jonathan David apareció a los 29 minutos para marcar su primer tanto de la tarde y volvió a golpear a los 45 para enviar a su equipo al vestuario con una ventaja de 3-0.

El panorama para Qatar se complicó todavía más apenas comenzado el complemento. A los 51 minutos, Assim Madibo fue expulsado por una dura entrada sobre Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo lesionado.

Lejos de conformarse, Canadá mantuvo la intensidad y continuó castigando a un rival completamente superado. Nathan Saliba, quien ingresó justamente por Koné, convirtió el cuarto tanto de la tarde. Más tarde, Jacob Shaffelburg anotó el quinto apenas cuatro minutos después de entrar desde el banco de suplentes.

La goleada se completó con un autogol de Mohamed Mannai y el tercer festejo personal de Jonathan David en tiempo agregado, para sellar el categórico 6-0.

Con este resultado, Canadá suma tres puntos fundamentales y se posiciona como uno de los principales candidatos a avanzar a los octavos de final en un Grupo B que también integran Suiza y Bosnia-Herzegovina. Para Qatar, en cambio, la derrota representa un duro golpe y lo deja en una situación muy comprometida de cara a la última fecha.