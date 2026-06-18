Canadá golea a Qatar por 3-0 y sueña con la clasificación en el Mundial 2026

El peso histórico que tiene el Estadio BC Place para la selección norteamericana constituye un ángulo fundamental para el análisis periodístico previo. Los Canucks arrastran una racha sumamente positiva jugando en esta emblemática sede de la Columbia Británica, donde han logrado imponerse en sus últimos compromisos oficiales registrando un contundente marcador global a favor. Esta notable solidez en condición de local convierte al imponente recinto de Vancouver en el escenario ideal para que el combinado de la hoja de maple intente consolidar su camino hacia la clasificación en la Copa del Mundo 2026.