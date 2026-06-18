Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 por la segunda fecha y siguen sin poder ganar

Los europeos comenzaron ganando con un tanto de Sadilek al comienzo del partido, pero Mokoena igualó de penal

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta y siguen sin poder ganar en el Grupo A del Mundial 2026. Ambos seleccionados comprometieron su participación en el torneo y definirán su suerte en la última jornada.

El equipo europeo no pudo aprovechar la ventaja inicial, ya que a los 6 minutos comenzó ganando gracias a la definición de Michal Sadilek tras una desatención en el fondo sudafricano. El delantero no falló y adelantó a los checos.

Sin embargo, los dirigidos por Miroslav Koubek no pudieron liquidar el partido, se replegaron en el campo y, a los 83 minutos, Teboho Mokoena convirtió un penal para la igualdad final. La pena máxima estuvo bien sancionada por la árbitra estadounidense Tori Pensa (de gran partido), quien observó una mano de Pavel Sulc.

Sudáfrica, que venía de perder en el debut 0-2 ante México, intentará vencer a Corea del Sur el próximo miércoles 24 de junio (22 horas). Mismo día y horario para República Checa ante la selección anfitriona, que chocarán en el estadio Azteca.