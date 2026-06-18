Quién es el futbolista asiático que sorprendió en el Mundial 2026 por su pasión por el mate

A sus goles y popularidad internacional les sumó un inesperado guiño a la cultura argentina al mostrarse tomando mate durante la concentración.

Cho Gue-sung ya no es un desconocido para los fanáticos del fútbol. El atacante surcoreano, que saltó a la fama durante el Mundial de Qatar 2022 por sus goles y su llamativa apariencia, volvió a captar la atención en la Copa del Mundo 2026, aunque esta vez por una imagen que recorrió las redes sociales: apareció tomando mate junto a sus compañeros de selección.

Según se publicaron medios internacionales, la escena sorprendió a miles de aficionados, especialmente en Sudamérica, donde la infusión forma parte de la vida cotidiana. La fotografía rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del seleccionado asiático.

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Más allá de la curiosidad, Cho atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Convertido en una de las principales referencias ofensivas de Corea del Sur, llegó al Mundial como una de las cartas de gol del equipo y con la experiencia acumulada tras su destacada actuación en la cita mundialista de Qatar.

Su historia tiene varios condimentos particulares. Antes de transformarse en una celebridad deportiva, el delantero construyó una enorme popularidad en redes sociales gracias a su imagen y carisma. Tras sus actuaciones en 2022, sumó millones de seguidores alrededor del mundo y comenzó a ser requerido para campañas publicitarias y producciones vinculadas al modelaje.