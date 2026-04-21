Carlos Diez, el capitán del Real Madrid juvenil con sangre argentina que conquistó Europa

El reciente título del Real Madrid en la UEFA Youth League no solo consolidó la hegemonía blanca en Europa, sino que puso bajo el foco principal a su gran referente: Carlos Diez .

El joven volante, de 18 años nacido en España pero con nacionalidad argentina por ascendencia familiar debido a que su padre nació en el país , se posiciona como uno de los proyectos más interesantes del Viejo Continente, lo que despierta el interés lógico del departamento de scouting de la AFA.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , Diez es el líder futbolístico y espiritual del conjunto "Merengue", donde lleva la cinta de capitán con una autoridad impropia para su edad. Su capacidad para distribuir el juego y su despliegue físico lo han convertido en una pieza inamovible en la estructura del club, al punto de ser señalado por los especialistas españoles como el próximo gran volante central de la Casa Blanca .

La actuación del capitán del equipo blanco en la fase final del certamen continental terminó de convencer a los captadores de la AFA, quienes mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución. Pese a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo legal con Argentina abre una ventana de oportunidad que en el predio de Ezeiza no quieren dejar pasar, casos similares a los de Alejandro Garnacho y Nico Paz.

El perfil de Diez encaja perfectamente en el modelo de "jugador total" que busca el staff de la Selección nacional. Es un volante central de gran despliegue que, además de su capacidad de marca, posee un primer pase preciso que rompe líneas. Su liderazgo en el vestuario merengue, donde es respetado tanto por sus pares como por el cuerpo técnico de élite, refuerza la idea de que se trata de un futbolista con proyección inmediata a la Primera División.