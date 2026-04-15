Champions League: Bayern Múnich eliminó al Real Madrid y va por PSG

El Bayern Múnich dio el golpe en la Champions League: venció 4-3 al Real Madrid y avanzó a semifinales, donde enfrentará al PSG.

El Bayern Múnich celebra una clasificación histórica en la Champions League tras eliminar al Real Madrid en un partidazo inolvidable.

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En una noche inolvidable de Champions League, el Bayern Múnich logró romper su racha negativa y eliminó al Real Madrid con un vibrante 4-3 en el Allianz Arena, metiéndose entre los cuatro mejores del certamen europeo. El conjunto alemán ahora enfrentará al PSG en semifinales, en busca de la gran final.

El partido fue considerado uno de los mejores del año, con un primer tiempo cargado de emociones, errores defensivos y goles de alto nivel. El Real Madrid abrió el marcador antes del minuto gracias a Arda Güler, quien aprovechó un fallo de Manuel Neuer. Sin embargo, el Bayern respondió rápidamente con Pavlovic tras otro error, esta vez de Lunin.

Luego, nuevamente Güler puso en ventaja al equipo español con un brillante tiro libre, pero la reacción alemana no tardó: Harry Kane empató tras una distracción defensiva. Antes del descanso, Kylian Mbappé apareció para el 3-2 parcial que parecía encaminar la serie para los madrileños.

Bayern Múnich vuelve a imponerse en la Champions League En el complemento, la tensión se mantuvo hasta el final. La expulsión de Eduardo Camavinga en los últimos minutos condicionó al equipo español. Ya en tiempo cumplido, el Bayern golpeó con contundencia: Luis Díaz marcó tras un desvío y Olise sentenció el 4-3 con un remate al ángulo.

El Bayern Múnich no eliminaba al Real Madrid desde la Champions League 2011/2012, cuando avanzó por penales en semifinales. Aquella vez, fallaron figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos en la definición.