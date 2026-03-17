Champions League: los ingleses, lejos de la épica remontada que sólo ocurrió en Portugal

La Champions League vivió una jornada decisiva con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde varios equipos lograron sellar su clasificación. La fecha estuvo marcada por resultados contundentes y algunas sorpresas que empiezan a definir el camino hacia la final.
Uno de los resultados más impactantes fue la clasificación del Real Madrid, que eliminó al Manchester City con un global de 5-1.
El Merengue había dado un paso importante a los cuartos de final al ganar en el Bernanéu por 3-0 y completó el objetivo al imponerse por 2-1 de visitante. Vinicius Jr abrió el marcador en el inicio del partido, en una jugada que terminó con la roja a Bernardo Silva, en tanto que Erling Haaland marcó para los de Pep Guardiola y en el final llegó el doblete del brasileño.
También avanzó el PSG, que superó al Chelsea con un global de 8-2, mostrando superioridad en la serie. El vigente campeón de la Champions League se había impuesto por 5-2 en París y cerró la eliminatoria al imponerse de visitante por 3-0 con los tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.
Sporting Lisboa se recuperó de la derrota por 3-0 en la ida ante Bodo/Glimt, con una goleada por 5-0, en tiempo suplementario. Los 90 terminaron con el local arriba con los tantos de Goncalo Inacio, Pedro Gonçalves y Luis Suárez, de penal, mientras que completaron la remontada en el suplementario el uruguayo Maximiliano Araújo y Rafael Nel. De esta manera, se terminó una Champions histórica para los noruegos.
Sporting de Lisboa enfrentará en búsqueda de la semifinal a Arsenal, que venció de local por 2-0 a Bayer Leverkusen y se clasificó tras el 1-1 en el encuentro desarrollado en Alemania.