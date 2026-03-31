Cierre de temporada para la Ruta de San Juan con el Circuito Escudero

Este sábado, Sol Naciente organiza la última fecha de una pobrísima temporada de ruta en el ciclismo provincial.

Despedida. Este sábado, en Rivadavia, se bajará el telón de la Temporada de Ruta con el Circuito Carlos Escudero.

Será una despedida apenas discreta. Un cierre de calendario con pocas expectativas repasando lo que ha sido una temporada de ruta que estuvo marcada por las suspensiones de fechas. Pero de la mano de Sol Naciente, el club de Villa Flora, este sábado desde las 15,30 será momento del tradicional Circuito Carlos Escudero en Rivadavia.

En homenaje a los hermanos Eduardo y Fabián Graziani, la prueba del Sol Naciente, la edición 22 del Circuito Carlos Escudero, tendrá convocatoria a las 15,30 para largar a las 16 con largada en calle Comandante Cabot 300 metros al oeste de San Miguel.

Desde allí se iniciará un circuito que se transitará desde la bajada de bandera hasta San Miguel, por esta al sur hasta República del Líbano para luego conectar con Rastreador Calivar buscando Ignacio de La Roza para doblar a al izquierda hasta calle Pellegrini. Por esta última se transitará hasta Libertador San Martin doblando a la derecha para buscar de nuevo Rastreador Calivar para doblar a la izquierda en Ignacio de la Roza hasta Meglioli y doblar a la izquierda en Comandante Cabot hasta la línea de llegada que es la misma que de donde se salió.

ULTIMOS KILOMETROS DE RUTA En total serán cuatro giros a este circuito y cuando se cumplan deberá realizar siete giros a un circuito chico integrado por Cabot, San Miguel, República del Libano, Rastreador Calivar, Ignacio de La Roza, Meglioli y Cabot. En total serán 118km a recorrer en la última jornada de la temporada de ruta.

El opaco desenlace de la temporada no escapa al clima de preocupación de todo el ambiente. El calendario estuvo marcado por carreras suspendidas, la paulatina desaparición de clubes y una merma en la cantidad de ciclistas en el pelotón. A esta serie se le suma un nuevo capítulo: la confirmación de que tampoco se llevará a cabo la competencia prevista por el Club Ciclista Independiente junto al Club Juan B. del Bono: La Mendoza-San Juan.