Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur y Verstappen se quedó con una carrera caótica

Franco Colapinto tuvo un sábado complicado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera Sprint por problemas mecánicos en su Alpine, en una competencia que tuvo de todo: una largada demorada por la intensa lluvia, un fuerte accidente de George Russell y un choque entre los dos McLaren en los metros finales. En medio del caos, Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio.

Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre del GP de Singapur antes de la Sprint

La carrera comenzó con media hora de retraso debido a las condiciones climáticas y terminó con apenas 13 de los 22 monoplazas en la bandera a cuadros. El abandono de Colapinto se produjo detrás del auto de seguridad , en una jornada en la que también quedaron fuera de competencia Isack Hadjar, Lance Stroll y Sergio Pérez por distintos inconvenientes mecánicos.

La Sprint tuvo un comienzo accidentado. George Russell superó a Verstappen en la largada y parecía dispuesto a tomar el control de la carrera, pero perdió el dominio de su Mercedes cuando estaba por completar la primera vuelta. El británico se estrelló y provocó la salida de la bandera roja, que obligó a detener la competencia.

Después de la interrupción, Verstappen consiguió imponer el ritmo de su Red Bull y dominó el relanzamiento. Sin embargo, el desenlace volvió a sacudir la clasificación cuando Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, se tocaron a pocos metros del final. El australiano tuvo que abandonar, mientras que el británico cayó hasta el octavo puesto.

Con ese panorama, Verstappen se llevó el triunfo, seguido por Hamilton y Leclerc. Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto, Liam Lawson fue quinto, Ollie Bearman quedó sexto y Nico Hülkenberg ocupó el séptimo lugar. Norris completó la zona de puntos, mientras que Pierre Gasly, de Alpine, finalizó noveno.

Cómo quedó el campeonato de Fórmula 1

El resultado de la Sprint también tuvo consecuencias en la lucha por el título. Antonelli continúa al frente del Campeonato de Pilotos con 325 puntos, seguido por Russell, con 236, y Hamilton, con 221. Leclerc ocupa el cuarto lugar, con 197 unidades.

La victoria permitió que Verstappen llegara a los 196 puntos y superara a Norris, que quedó con 189, en la pelea por el quinto puesto de la tabla.

En el Campeonato de Constructores, McLaren suma 317 puntos y Red Bull Racing llegó a 306, por lo que la escudería austríaca recortó la diferencia en la lucha por el tercer lugar. Más atrás, Racing Bulls acumula 94 unidades y amplió su ventaja sobre Alpine, que tiene 68. Haas, por su parte, se ubica séptimo con 30 puntos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Singapur

La actividad continuará este sábado con la clasificación para el Gran Premio de Singapur, prevista para las 10.30 de Argentina. Allí, Colapinto buscará recuperarse del abandono en la Sprint y conseguir una buena posición de largada para la carrera principal.

El plato fuerte llegará el domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana de Argentina, cuando se dispute el Gran Premio a 62 vueltas en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

Para Colapinto, la clasificación será una oportunidad clave para dejar atrás los inconvenientes mecánicos y preparar una carrera en la que sumar kilómetros y completar la competencia será fundamental. Después de una Sprint en la que la lluvia, los accidentes y los problemas técnicos condicionaron a buena parte de la parrilla, el argentino intentará cambiar la historia el domingo.