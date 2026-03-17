Cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

La decisión política está tomada y Juan Román Riquelme anunciaría, de un momento a otro, los detalles del proyecto con el que Boca Juniors ampliaría la capacidad de la Bombonera a 80 mil espectadores. El Master Plan se divide en dos partes: la primera, que consta de la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja, empezará este año, siempre y cuando la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) otorgue los avales correspondientes luego de la aprobación de la empresa Ferrosur Roca SA. La segunda, más compleja, consiste en la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, recién en 2027.

Muchos se preguntan cómo hará el estadio Alberto J. Armando para llegar a albergar a 80 mil fanáticos, o sea, aumentar en 23.000 su capacidad actual (que asciende aproximadamente a 57.000). Infobae tuvo acceso a números concluyentes y el desmenuzado de cómo se agrandará cada sector popular, de plateas, preferencial y de palcos para arribar a la cifra final antes mencionada. Paso a paso, detalle por detalle.

La primera grada que contará con una ampliación es el sector K, que actualmente tiene todavía 500 plateas. Es muy probable que, al final del Torneo Apertura 2026, sean removidas esas butacas que quedan para generar espacio para 1.500 personas más, que harán que la tribuna norte alta sea completamente popular otra vez. De esta forma, la Bombonera ya estará cerca de los 60.000 en primera instancia.

El segundo punto en cuestión es el de la cuarta bandeja, que se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá un aforo total de 6.500 espectadores (todos sentados). Un dato importante que informaron desde el club es que el Alberto J. Armando tendrá 40 metros de altura con las nuevas disposiciones . Esta talla es incluso menor a la de otros estadios de mayor envergadura, como el Santiago Bernabéu del Real Madrid (60 metros) y el Allianz Arena del Bayern Múnich (50 metros).

En paralelo, Boca especula con que la ley que dictamina que todos los estadios de la Capital Federal deberán tener cubierto el 75% de la superficie de sus tribunas con butacas o asientos quede definitivamente obsoleta, ya que ninguna de las canchas de la Ciudad de Buenos Aires cumple actualmente con esa requisitoria ni sus clubes tienen pensado remodelar sus recintos para cumplimentarla. Es por esto que la dirigencia de Boca, a partir de 2027, quitaría todas las butacas de la Platea Alta para que el sector se convierta en popular. De esta forma, se ampliará la capacidad de esa grada en 6.000 y esta nueva tribuna contará con capacidad para 12.000 hinchas.

Pasando en limpio, en cuanto Boca remueva los asientos del sector K y de la Platea Alta, y quede inaugurada la cuarta bandeja, la Bombonera tendrá un aforo total de 71.000 espectadores. No obstante, el número definitivo se originará después de que se tiren abajo los actuales palcos, se construyan los nuevos (más las plateas preferenciales) y así se complete el Master Plan.

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Existe un detalle no menor del que muchos socios e hinchas de Boca no están al tanto: las populares bajas tendrán una remodelación integral con una modificación en las pendientes. A partir de esa variante, el cierre de la tribuna será recto y ya no curvo, lo que generará mejor visibilidad y un aumento en la capacidad de 1.500 personas más en cada una (3.000 en total).

Dentro de todas estas cuentas, uno de los sectores perderá algo de capacidad: la Platea L. Esto se debe a que el campo de juego se trasladará cuatro metros con orientación hacia las vías del tren y el túnel de ingreso de los jugadores y árbitros, tal como recomienda la FIFA, será ampliado y unificado a la altura de la mitad de cancha en dicho lugar. Es por esto que se perderán 500 lugares para dar espacio a esa obra complementaria.

Finalmente, la obra que promete marcar un antes y un después en la historia del mítico estadio de Boca es la reestructuración de los actuales palcos situados en la calle Dr. del Valle Iberlucea. Entre las dos plateas preferenciales que llegarán hasta la mitad de las populares medias, más los 216 nuevos palcos que llegarán a la altura del techo (último paso de la ampliación), la capacidad se aumentará en 6.500 plazas extra, número ostensiblemente mayor al de las aproximadamente 2.000 de hoy.

LOS SECTORES EN LOS QUE LA BOMBONERA SE AMPLIARÁ

Quita de butacas en sector K para dar lugar a más populares: 1.500

Cuarta bandeja: 6.500

Quita de butacas en Platea Alta, que pasará a ser íntegramente popular: 6.000

Modificación de la pendiente de las populares bajas: 3.000 (entre ambas)

Nuevos palcos y plateas preferenciales: 6.500

*La Platea L perderá unos 500 lugares por el nuevo túnel desde donde saldrán los equipos

Nuevo aforo total: 80.000