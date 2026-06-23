Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 3-0 a Uzbekistán por el Mundial 2026

La selección de Portugal confirma a Cristiano Ronaldo de titular y da paso a Joao Felix en el once inicial para el duelo contra Uzbekistán correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial

Argentina terminó primera en su grupo: cuándo y contra quién jugará por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras una actuación rodeada de polémicas y debates en el debut contra RD Congo, Cristiano Ronaldo tendrá una nueva oportunidad para abrir su cuenta goleadora en el Mundial 2026. Cabe destacar que Portugal solo ha perdido uno de sus últimos 14 compromisos internacionales, lo que da cuenta de la solidez del plantel más allá del traspié inicial.