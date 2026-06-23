    • 23 de junio de 2026 - 14:19

    Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 3-0 a Uzbekistán por el Mundial 2026

    El equipo de Roberto Martínez se enfrenta al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo, que desató una tormenta de críticas.

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    La selección de Portugal confirma a Cristiano Ronaldo de titular y da paso a Joao Felix en el once inicial para el duelo contra Uzbekistán correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial

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    Portugal sale con: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

    Tras una actuación rodeada de polémicas y debates en el debut contra RD Congo, Cristiano Ronaldo tendrá una nueva oportunidad para abrir su cuenta goleadora en el Mundial 2026. Cabe destacar que Portugal solo ha perdido uno de sus últimos 14 compromisos internacionales, lo que da cuenta de la solidez del plantel más allá del traspié inicial.

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