Con un gol en el arranque, México le gana a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial

El Tri recibe a los sudáfricanos en el Coloso de Santa Úrsula para el duelo inaugural. Juegan desde las 16 horas.

La espera terminó. Este 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 y el primer capítulo de la competencia tendrá como escenario al Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen.

México volverá a tener el privilegio de abrir una Copa del Mundo ante su gente, en un estadio que será el epicentro de una jornada histórica para el fútbol internacional. Miles de hinchas colmarán las tribunas para acompañar al equipo dirigido por Javier Aguirre, que llega con expectativas renovadas y la ilusión de realizar una actuación memorable en condición de anfitrión.

La apertura del Mundial 2026 marcará el inicio de una competencia histórica, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y que contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

Con la expectativa de millones de aficionados alrededor del planeta, el balón volverá a rodar en una Copa del Mundo y México tendrá la responsabilidad de protagonizar el primer partido de un torneo que promete emociones desde el comienzo.

El 1 a 0 de México: Embed Quiñones cumple con la ley del ex y Mexico le gana 1 - 0 a Sudafrica. pic.twitter.com/R4crW7vPYJ — De Primera (@DePrimeraa) June 11, 2026