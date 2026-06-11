    • 11 de junio de 2026 - 17:55

    La Copa País de AFA vuelve a pedir cancha para todos los sanjuaninos

    Se prorrogó el plazo de inscripción para los equipos de San Juan en la Copa País y el certamen comenzaría en agosto.

    Campeones. La Liga Albardón-Angaco se quedó con la Fase Provincial de la Copa País y ahora quiere repetir.

    Campeones. La Liga Albardón-Angaco se quedó con la Fase Provincial de la Copa País y ahora quiere repetir.

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    Por Ariel Poblete

    El 2025 quedó grabado a fuego en la vida de las ligas de todo San Juan y en especial, la Liga Albardón-Angaco que se quedó con la Etapa Provincial de la Copa País, el nuevo certamen que organiza el Consejo Federal de AFA y que está pidiendo cancha en este 2026.

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    Esperando que cada liga de la provincia se termine de armar para afrontar la competencia, se postergó el plazo de las inscripciones para el martes 16, con la idea que se sumen más seleccionados departamentales, apuntando a la primera edición donde estuvieron 8 en competencia.

    El campeón sanjuanino, el defensor de la Fase Provincial que es la Liga Albardón-Angaco ya confirmó su presencia. Mientras que la Liga Iglesiana es otra de las que ya ratificó su participación y el restante es la Liga Sanjuanina que quiere su revancha tras quedar eliminado en semifinales en la primera edición. En la Liga Jachallera exisitiría el interés en competir, pero dependerá del recambio dirigencial que este viernes se concretaría en Jáchal para terminar de confirmarlo.

    El formato de disputa contemplaría tres etapas: Clasificatoria, Regional y Final. Los ganadores provinciales avanzarán a la instancia Regional, donde se definirá quién representará a cada zona en la Final Nacional. El campeón, además del título, obtendrá un pasaje directo a la Copa Argentina.

    En la edición 2025, San Juan contó con una fuerte presencia en esta edición de la Copa País, ya que participarán ocho ligas locales: Liga Sanjuanina, Liga Caucetera - Sanmartiniana, Liga Jachallera, Liga Sarmientina, Liga Albardon - Angaco, Liga Calingastina y Liga Iglesiana.

    En la Zona 1 de los sanjuaninos aparecieron la Liga Iglesiana, la Liga Calingastina, la Liga Jachallera y la Liga Sanjuanina. Mientras que en la Zona 2 estuvieron la Liga Caucetera-Sanmartiniana, la Liga Veinticinqueña, la Liga Sarmientina y la Liga Albardón-Angaco.

    Por ahora, solo hay tres confirmados pero desde la Federación Sanjuanina confían en tener masiva participación.

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