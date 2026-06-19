    • 19 de junio de 2026 - 10:56

    Confirmaron al árbitro que dirigirá el partido entre la Selección argentina y Austria

    La FIFA definió la terna arbitral para el partido de la segunda fecha del Grupo J, que se jugará el lunes 22 de junio en Dallas. El encuentro es clave para el equipo de Scaloni en su camino a los octavos de final.

    Selección Argentina.

    Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La FIFA ya tiene todo listo para el cruce entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, un partido que se disputará el lunes 22 de junio en el estadio de Dallas, desde las 14.00 (hora argentina).

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    El árbitro designado para impartir justicia en el encuentro ya fue confirmado por la organización, en medio de una agenda cargada de partidos de alto impacto en la fase de grupos. Según las designaciones difundidas por medios internacionales, el elegido sería el polaco Raphael Clauss, quien viene de dirigir encuentros en competencias FIFA y aparece entre los jueces considerados para instancias de máxima exigencia.

    De todos modos, otras publicaciones aún manejan cautela sobre la confirmación final de la terna completa, aunque el nombre del principal ya circula con fuerza en la previa del choque.

    El partido será determinante para ambos seleccionados: la Selección argentina buscará sostener el buen arranque tras su debut, mientras que Austria intentará sumar puntos clave para no complicar su clasificación en un grupo exigente.

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