    • 26 de marzo de 2026 - 17:50

    Confirmaron día y horario del Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura

    El Superclásico del fútbol argentino se disputará en el Estadio Monumental por la 15ª jornada del certamen.

    El Superclásico se jugará en el Monumental.

    El Superclásico se jugará en el Monumental.

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    La Liga Profesional de Fútbol ultima detalles para encarar el tramo decisivo de esta primera fase en el Torneo Apertura porque este jueves, en pleno parate por la fecha FIFA de selecciones, se confirmó el cronograma de disputa para las fechas 13, 14, 15 y 16 con el Superclásico como plato principal.

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    El duelo entre River Plate y Boca Juniors se disputará el domingo 19 de abril desde las 17 en el Estadio Monumental en un atractivo partido porque corresponderá a la 15ª jornada y sucederá con solo una fecha más en el fixture antes de resolver los ocho clasificados por zona a los octavos de final.

    Además, el clásico de Avellaneda tiene día y hora confirmado. Por la fecha 13, Independiente y Racing medirán fuerzas el sábado 4 de abril desde las 17:30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en un cruce marcado por las actualidades de cada equipo. La Academia ocupa los primeros lugares de la Zona B y tendrá participación continental en la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo solo tiene objetivos a nivel local y lucha por mantenerse en los lugares de playoff en la Zona A.

    Más adelante, la fecha 14 tendrá dos compromisos para alquilar balcones en el Torneo Apertura. Boca Juniors se cruzará el sábado 11 a Independiente en la Bombonera y el Chacho Coudet regresará el domingo 12 al Cilindro, pero ahora como entrenador de River Plate para enfrentarse a Racing, uno de los equipos que dirigió.

    Por otro lado, San Lorenzo animará dos interesantes duelos porque en la fecha 13 chocará el viernes 3 de abril con Estudiantes y en la 15° enfrentará el lunes 20 a Vélez, ambos como local. El Ciclón acaba de estrenar entrenador con Gustavo Álvarez en el empate contra Deportivo Riestra y estos encuentros serán claves para iniciar su ciclo con el pie derecho.

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