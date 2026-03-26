    • 26 de marzo de 2026 - 11:31

    Conmoción en el deporte argentino por la muerte de una campeona mundial: tenía 47 años

    La mujer era una referente del mundo fitness. Su muerte ha generado gran conmoción en el mundo del fisicoculturismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte argentino quedó en estado de conmoción después de que se conociera la muerte de Gladys Castaños, la campeona mundial de fisicoculturismo, que estaba internada en la ciudad de Viedma por una infección bacteriana de gravedad.

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    La mujer de 47 años, una referente del mundo fitness, había comenzado con intensos dolores abdominales y síntomas que, en un primer momento, se asociaron a una patología viral. Sin embargo, con el paso de los días su estado empeoró de manera considerable.

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    La mujer de 47 a&ntilde;os era una referente del mundo fitness. (Gladys Casta&ntilde;os Facebook)

    La mujer de 47 años era una referente del mundo fitness. (Gladys Castaños Facebook)

    La atleta permanecía bajo cuidados intensivos en el Hospital Artémides Zatti, en la ciudad de Viedma, donde recibió tratamiento especializado, pero la infección se expandió y terminó afectando órganos clave como los riñones y el cerebro, hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal.

    La muerte de Castaños generó una gran tristeza en Río Negro, provincia de la que era oriunda. El viegobernador, Pedro Pesatti, la definió como “una mujer que hizo del esfuerzo, la constancia y la disciplina una forma de vida” y remarcó el legado que deja como inspiración para toda la comunidad.

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    Había iniciado su camino en el fisicoculturismo en 2005 y, con el paso de los años, logró consolidarse a nivel nacional e internacional. (Facebbok)

    Había iniciado su camino en el fisicoculturismo en 2005 y, con el paso de los años, logró consolidarse a nivel nacional e internacional. En 2010 obtuvo el título argentino y más tarde dio el salto al exterior. En 2019 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al coronarse campeona mundial en Estrasburgo, un logro que repetiría en otras competencias hasta acumular tres títulos globales.

    Más allá del alto rendimiento, también desarrollaba su vocación como docente, con especial dedicación al trabajo con adultos mayores y la promoción de hábitos saludables.

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