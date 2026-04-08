    • 8 de abril de 2026 - 15:14

    Copa Atlántico de karate: San Juan estará presente en Mar del Plata

    Luego de participar en el Torneo Vendimia, en Mendoza, varios karatecas de San Juan estarán en el inicio de la temporada del Circuito Nacional de karate.

    Nacional. San Juan está presente en la Copa de Mar del Plata con el mejor karate del país.

    Nacional. San Juan está presente en la Copa de Mar del Plata con el mejor karate del país.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril en el Club Once Unidos de Mar del Plata, marcando el inicio de la temporada del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK). San Juan tendrá presencia en ese certamen con una delegación que ya está en camino.

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    El evento, uno de los torneos más relevantes del país, contará con la participación de la selección nacional y un equipo de karatecas que representará a San Juan junto a delegaciones provinciales y la presencia confirmada en el Club Once Unidos.

    La delegación representante de la Federación Sanjuanina de Karate está encabezada por su presidente Jorge Videla y el secretario Víctor Nasif Ahun y los karatecas:

    Lautaro Oro

    Mía Escárate

    Agustín Ramos

    Lionel González

    Lisandro Tobares

    Dylan Lineares

    Karen Pastén

    Lilia Lahoz

    Sara Cereceda

    Julia Cereceda

    Alexis Pelaitay

    REGIONAL CUYANO

    Algunos de los sanjuaninos que viajan a Mar del Plata tendrán apenas poco menos de dos semanas de descanso, ya que vienen de competir en el Torneo Vendimia, válido por el Regional Cuyano que se realizó en el Polideportivo Ribosqui, de Maipú, Mendoza.

    En este torneo volvió a destacarse Jenifer Bolado , quedándose con el primer puesto en kumite ranking. La karateca integrante de la selección argentina no será de la partida en la Copa Atlántico, en tanto que Mía Escárate , quien viene de un gran 2025, confirmó su buen momento quedándose con el triunfo en su categoría en Mendoza y va por más en Mar del Plata.

    Otros resultados destacados fueron:

    Julia Cereceda - Oro en kumite y kata.

    Otilio Rodríguez – Oro en kumite y plata en kata.

    Dylan Linares - Oro en kumite y oro en kata ranking.

    Alexis Pelaitay – Oro en kumite.

    Valentín Carrera - Bronce en kumite ranking.

    Lautaro Oro – Oro en kumite ranking.

    Lionel González – Oro en kumite ranking.

    Paulina Oro – Plata en kumite ranking.

    Lourdes Gómez - Plata en kumite ranking.

    Valentín Carrera – Bronce en kumite ranking.

    Lisandro Tobares – Plata en kata.

    Ali Pereyra — Bronce en kumite.

    Octavio Díaz Páez – Bronce en kata.

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