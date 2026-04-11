    • 11 de abril de 2026 - 19:32

    Copa de Campeones 2026: Paso de Los Andes de Albardón es el primer finalista

    En el Polideportivo, venció 1-0 a Sportivo Del Carril y jugará la final por su primera Copa de Campeones. Este domingo se define el otro finalista.

    Finalistas. Paso de Los Andes se metió en la gran Final de la Copa de Campeones eliminando a Del Carril.

    Finalistas. Paso de Los Andes se metió en la gran Final de la Copa de Campeones eliminando a Del Carril.

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    Por Ariel Poblete

    Ya hay un finalista para la edición 2026 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. Paso de Los Andes de Albardón, el club más antiguo de la tierra del Moscatel, se metió en la Gran Final tras vencer por 1-0 a Sportivo Del Carril, del departamento San Martín. Este domingo en Jáchal se definirá el otro finalista.

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    Martín Aguero, a los 25' del primer tiempo, le dio la clasificación al Decano que en la ida había igualado 2-2 con Del Carril como visitante y en el Polideportivo de Albardón, no lo dejó pasar. Con un sólido planteo en la primera parte, Paso de Los Andes sacó su ventaja y luego dejó que Del Carril se hiciera cargo del partido y de buscar el empate.

    En el complemento, los de la Liga Caucetera Sanmartiniana intentaron pero se quedaron sin sustento futbolístico. Facundo González, su gran conductor, no pudo hacer pesar su categoría y Paso de Los Andes lo terminó controlando. Espejo tuvo una chance mano a mano con el arquero de Del Carril pero respondió muy bien el 1 visitante.

    En la recta final del juego, sobraron nombres y cambios. Los dos técnicos apostaron el resto que tenían pero la historia no cambió para nada. Paso sacó pasaje a su primera final en la Copa de Campeones e ilusionó a todo Albardón. Del Carril se quedó en el camino dejando lo que tenía. Albardón quiere festejar una nueva copa y su Decano se metió en la final.

    Copa de Campeones: en Jáchal se define el otro pasaje a la final

    En tanto que este domingo y desde las 16,30 en el corazón de San José de Jáchal, Sportivo Racing tendrá que jugarse la vida para tratar de remontar el 2-4 de la ida frente a Defensores de Boca para intentar meterse en la Gran Final de la Copa que iría el próximo sábado en cancha de Trinidad, considerando que el domingo hay Superclásico en el fútbol de AFA.

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