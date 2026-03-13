Copa de Campeones: El Bicentenario recibe las finales del Sub 15 y Sub 13

En Pocito, la Copa de Campeones, definirá este domingo a los mejores de la versión juvenil del torneo más federal de San Juan.

Finalistas. Los chicos de Atlético Belgrano de Sarmiento jugarán las finales de la Copa de Campeones en Pocito.

Edición tras edición, el fútbol del futuro va ganando espacios en la diagramación de la Copa de Campeones y este domingo será el momento para las finales de las categorías Sub 15 y Sub 13.

Desde la Federación Sanjuanina quedó programada la jornada decisiva para este domingo en doble turno en el estadio del Bicentenario ya que por la mañana será Copa de Plata y en la tarde, Copa de Oro.

Con el comienzo previsto para las 9, en la Copa Plata y definiendo la categoría Sub 13, Deportivo Rincón de Albardón se enfrentará a Arroyito Junior de Angaco, mientras que luego por la Sub 15, Sportivo 25 de Mayo jugará contra Atlético Belgrano de Sarmiento.