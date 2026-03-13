Copa de Campeones: El Bicentenario recibe las finales del Sub 15 y Sub 13

Edición tras edición, el fútbol del futuro va ganando espacios en la diagramación de la Copa de Campeones y este domingo será el momento para las finales de las categorías Sub 15 y Sub 13.
En Pocito, la Copa de Campeones, definirá este domingo a los mejores de la versión juvenil del torneo más federal de San Juan.
Desde la Federación Sanjuanina quedó programada la jornada decisiva para este domingo en doble turno en el estadio del Bicentenario ya que por la mañana será Copa de Plata y en la tarde, Copa de Oro.
Con el comienzo previsto para las 9, en la Copa Plata y definiendo la categoría Sub 13, Deportivo Rincón de Albardón se enfrentará a Arroyito Junior de Angaco, mientras que luego por la Sub 15, Sportivo 25 de Mayo jugará contra Atlético Belgrano de Sarmiento.
Para la tarde quedarán los partidos de la Copa Oro. A las 15,30 en la Sub 15, Asociación Deportiva Albardón definirá al campeón ante Deportivo Rincón en una final albardonera. Mientras que de cierre, Atlético Belgrano enfrentará a la ADA que metió sus dos equipos en las finales. La entrada General tendrá un costo de 6 mil pesos y se aguarda gran presencia apoyando al futuro del fútbol de los departamentos de San Juan.