    • 13 de marzo de 2026 - 06:45

    San Martín retoma la agenda en una dura visita al Atlético de Rafaela

    El Verdinegro juega este viernes, desde las 21, abriendo la fecha 5 en la Zona B de la Primera Nacional

    Fundamental. Nazareno Funez volvió con goles para San Martín que este viernes visita a Atletico Rafaela en la Primera Nacional.

    Por Ariel Poblete

    Pasó el paro, pasó la amargura de la caída en Tristán Suárez y para el Atlético San Martín es momento de dar vuelta la página y recuperar el paso ganador en la Primera Nacional.

    San Martín visitará a Atlético Rafaela este viernes 13 en Santa Fe. El Verdinegro buscará volver a la victoria.

    San Martín visita a Atlético Rafaela por la Primera Nacional: horario, árbitro y cómo verlo en vivo
    Los partidos de San Martín podrán verse de manera gratuita.

    Primera Nacional: San Martín, gratis por TV todo el 2026, de la mano de Chiqui Tapia

    El desafío para volver a la senda de las victorias no es sencillo porque en el Monumental, Atlético de Rafaela no es rival sencillo para nadie y este viernes cuando reciba al Verdinegro de San Juan querrá estirar su racha ganadora después del triunfo ante Temperley en la fecha 3.

    San Martín bajó de Primera y Rafaela subió desde el Federal A. Los dos se reencontrarán en momentos especiales de la temporada, que recién comienza, pero con la imperiosa necesidad de empezar a ganar para consolidar el proyecto en ambas instituciones.

    San Martín habría comenzado con empate en Chacarita, siguió con triunfo ante Guemes, festejó en Copa Argentina ante Madryn y cuando parecía que perfilaba una identidad, cayó ante Tristán Suárez. Un golpe de realidad que sacudió a todos en Concepción pero que tuvo el receso obligado por el paro de AFA como parentesis para empezar de nuevo.

    En lo futbolístico, el tucumano Ariel Martos parece tener resuelto el modelo con las dos líneas de cuatro y dos puntas, mientras que en los nombres aún hay interrogantes. En defensa, los laterales parecen resueltos con Murillo y Zuliani, mientras que los centrales han tenido retoques siendo Osores el que más jugó.

    En el medio, Nico Pelaitay, Acosta y Hachen son la columna, mientras que Seba González y Monje se pelean la posición de generador de juego en esa zona. Arriba, todo resuelto porque la efectividad de Nazareno Funez lo hace indispensable y su compañero es por ahora Carlo Lattanzio.

    ATLETICO RAFAELA

    En Atlético de Rafaela, la veteranía de Lucas Albertengo en el ataque sostiene su modelo. Ivan Juárez, su entrenador, se apoya en el goleador para darle aire a la versión más juvenil que tiene en el medio. La Crema arrancó empatando con Almagro de local, luego cayó en Mendoza contra Deportivo Maipú por 2-1 y en la tercera, venció por 1-0 a Temperley de local.

    San Martín necesita volver pronto a la senda ganadora para seguir el paso de la Zona B. Queda demasiado camino por delante, pero en Rafaela la necesidad de una victoria es la bandera sanjuanina.

    PROBABLES FORMACIONES

    ATLETICO DE RAFAELA

    Bergia; Solveyra, Ramos, Ponce, Wuattier; Cainelli, Soloa, Suárez, Obando; Moreno y Albertengo. DT: Ivan Juárez.

    SAN MARTIN

    Velazco; Murillo, Osores, Aguilera o Cocca y Zuliani; Acosta, Pelaitay, Monje y Hachen; Lattanzio y Funez. DT: Ariel Martos.

    Arbitro: Alvaro Carranza.

    Estadio: Monumental.

    Hora: 21.

    TV: LPF Play.

