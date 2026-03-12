San Juan presente en el Argentino de Ruta, categorías Menores y Junior en Catamarca

En silencio, San Juan presente. Con el respaldo incondicional y casi solitario de los padres, la delegación de la Federación Ciclista Sanjuanina compuesta por 47 ciclistas, logró instalarse en San Fernando del Valle de Catamarca para ser parte del Argentino que comienza este viernes.
La presencia de la Municipalidad de Jáchal que aportó para la concreción del viaje, terminó siendo decisiva para la presencia del seleccionado sanjuanino que comanda Sergio Aguirre, sabiendo que San Juan está obligado al protagonismo en todos los escenarios de Argentina, traducidos en el medallero final.
Con nombres que son futuro como Pía Manzano en la categoría 2008-2009 de las Damas o de Felipe Lucero, Facundo Tivani y Lautaro Cobarrubia por mencionar a algunos en la misma categoría en Varones, la selección de San Juan sabe que tiene material para destacarse.
Pasó el sinsabor y la incertidumbre de no tener el respaldo financiero para el viaje pero la Federación Ciclista logró poner al seleccionado en Catamarca y desde este viernes con la CRI comenzará la acción.
PROGRAMA DEL ARGENTINO
VIERNES 13
Viernes 13 07:30 Concentración – Largada, Fray Mamerto Esquiu.
08:30 CRI – Categoría Damas Clase 2010 DISTANCIA 5km. Cupo Libre
09:15 CRI – Categoría Varones Junior Clases 2008 / 2009 DISTANCIA 18km. Cupo Libre
11:00 CRI – Categoría Damas Junior Clases 2008 / 2009 DISTANCIA 10Km. Cupo Libre
12:30 Coronación
13:00 Receso
15:00 CRI – Categoría Varones Clase 2010 DISTANCIA 10km. Cupo Libre
16:00 Coronación
Estos horarios pueden variar dependiendo de la cantidad de inscriptos.
SÁBADO 14
07:30 Concentración – LUGAR Estadio Bicentenario
08:30 Prueba en Línea Categoría Damas Clases 2012 / 2013 / 2014 Cupo Libre 19,200km 3 Giros
09:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2013 / 2014 Cupo 7 x Asoc. 19,200km 3 Giros
10:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2012 Cupo 7 x Asoc. 38,400km 6 Giros
12:00 Coronación.
12:00 Receso.
13:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2011 Cupo 7 x Asoc. 44,800km 7 Giros
15:00 Prueba en Línea Categoría Damas Clases 2010 / 2011 Cupo Libre 51,200km 8 Giros
16:30 Coronación
Circuito de 6,4 Km.
DOMINGO 15
07:00 Concentración – Estadio Bicentenario
08:00 Prueba en Línea Categoría Damas Junior 2008 / 2009 Cupo Libre 73,300 km.
10:00 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2010 Cupo 7 x Asoc. 73,300 km.
12:00 Prueba en Línea Categoría Varones Junior 2008 / 2009 Cupo 9 x Asoc. 103,400 km
Coronación al finalizar el programa
Circuito categoría damas Junior y varones 2010 son 7 giros al circuito A y 1 giro al circuito B.
Circuito categoría varones Junior 8 giros circuito A y 2 giros circuito B.