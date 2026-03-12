    • 12 de marzo de 2026 - 22:29

    San Juan presente en el Argentino de Ruta, categorías Menores y Junior en Catamarca

    Este viernes comienza la actividad y el seleccionado de San Juan buscará el protagonismo en el medallero.

    Reconocimiento. Los chicos de San Juan ya esperan el inicio del Argentino en Catamarca.

    Reconocimiento. Los chicos de San Juan ya esperan el inicio del Argentino en Catamarca.

    Foto:

    pibes ciclo1
    Por Ariel Poblete

    En silencio, San Juan presente. Con el respaldo incondicional y casi solitario de los padres, la delegación de la Federación Ciclista Sanjuanina compuesta por 47 ciclistas, logró instalarse en San Fernando del Valle de Catamarca para ser parte del Argentino que comienza este viernes.

    Leé además

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET.

    Paritaria docente: el Gobierno presentó una nueva oferta salarial a los gremios
    ir al mundial de futbol puede llegar a superar los 10.000 dolares: las opciones que se manejan en san juan

    Ir al Mundial de Fútbol puede llegar a superar los 10.000 dólares: las opciones que se manejan en San Juan

    La presencia de la Municipalidad de Jáchal que aportó para la concreción del viaje, terminó siendo decisiva para la presencia del seleccionado sanjuanino que comanda Sergio Aguirre, sabiendo que San Juan está obligado al protagonismo en todos los escenarios de Argentina, traducidos en el medallero final.

    Con nombres que son futuro como Pía Manzano en la categoría 2008-2009 de las Damas o de Felipe Lucero, Facundo Tivani y Lautaro Cobarrubia por mencionar a algunos en la misma categoría en Varones, la selección de San Juan sabe que tiene material para destacarse.

    Pasó el sinsabor y la incertidumbre de no tener el respaldo financiero para el viaje pero la Federación Ciclista logró poner al seleccionado en Catamarca y desde este viernes con la CRI comenzará la acción.

    PROGRAMA DEL ARGENTINO

    VIERNES 13

    Viernes 13 07:30 Concentración – Largada, Fray Mamerto Esquiu.

    08:30 CRI – Categoría Damas Clase 2010 DISTANCIA 5km. Cupo Libre

    09:15 CRI – Categoría Varones Junior Clases 2008 / 2009 DISTANCIA 18km. Cupo Libre

    11:00 CRI – Categoría Damas Junior Clases 2008 / 2009 DISTANCIA 10Km. Cupo Libre

    12:30 Coronación

    13:00 Receso

    15:00 CRI – Categoría Varones Clase 2010 DISTANCIA 10km. Cupo Libre

    16:00 Coronación

    Estos horarios pueden variar dependiendo de la cantidad de inscriptos.

    SÁBADO 14

    07:30 Concentración – LUGAR Estadio Bicentenario

    08:30 Prueba en Línea Categoría Damas Clases 2012 / 2013 / 2014 Cupo Libre 19,200km 3 Giros

    09:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2013 / 2014 Cupo 7 x Asoc. 19,200km 3 Giros

    10:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2012 Cupo 7 x Asoc. 38,400km 6 Giros

    12:00 Coronación.

    12:00 Receso.

    13:30 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2011 Cupo 7 x Asoc. 44,800km 7 Giros

    15:00 Prueba en Línea Categoría Damas Clases 2010 / 2011 Cupo Libre 51,200km 8 Giros

    16:30 Coronación

    Circuito de 6,4 Km.

    DOMINGO 15

    07:00 Concentración – Estadio Bicentenario

    08:00 Prueba en Línea Categoría Damas Junior 2008 / 2009 Cupo Libre 73,300 km.

    10:00 Prueba en Línea Categoría Varones Clase 2010 Cupo 7 x Asoc. 73,300 km.

    12:00 Prueba en Línea Categoría Varones Junior 2008 / 2009 Cupo 9 x Asoc. 103,400 km

    Coronación al finalizar el programa

    Circuito categoría damas Junior y varones 2010 son 7 giros al circuito A y 1 giro al circuito B.

    Circuito categoría varones Junior 8 giros circuito A y 2 giros circuito B.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar oficial cerró en $1.394,50.

    El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y dólar blue en San Juan se mantuvo estable

    El Teatro del Bicentenario presentó su Temporada 2026. 

    10 años del Teatro del Bicentenario: desde La Traviata a La Delio Valdez, una programación variada y de calidad

    El denunciante aceptó el monto ofrecido, aunque solicitó que el pago se realice a través de la OMA (Oficina de Medidas Alternativas), para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

    Vendió un auto robado y desapareció en San Juan: pagará $4 millones para evitar una condena por estafa

    Dos sanjuaninos ganaron más de $1,4 millones cada uno en el Loto Plus

    Un sanjuanino ganó más de $3,4 millones en el Loto