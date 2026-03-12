San Juan presente en el Argentino de Ruta, categorías Menores y Junior en Catamarca

Este viernes comienza la actividad y el seleccionado de San Juan buscará el protagonismo en el medallero.

Reconocimiento. Los chicos de San Juan ya esperan el inicio del Argentino en Catamarca.

En silencio, San Juan presente. Con el respaldo incondicional y casi solitario de los padres, la delegación de la Federación Ciclista Sanjuanina compuesta por 47 ciclistas, logró instalarse en San Fernando del Valle de Catamarca para ser parte del Argentino que comienza este viernes.

La presencia de la Municipalidad de Jáchal que aportó para la concreción del viaje, terminó siendo decisiva para la presencia del seleccionado sanjuanino que comanda Sergio Aguirre, sabiendo que San Juan está obligado al protagonismo en todos los escenarios de Argentina, traducidos en el medallero final.

Con nombres que son futuro como Pía Manzano en la categoría 2008-2009 de las Damas o de Felipe Lucero, Facundo Tivani y Lautaro Cobarrubia por mencionar a algunos en la misma categoría en Varones, la selección de San Juan sabe que tiene material para destacarse.

Pasó el sinsabor y la incertidumbre de no tener el respaldo financiero para el viaje pero la Federación Ciclista logró poner al seleccionado en Catamarca y desde este viernes con la CRI comenzará la acción.