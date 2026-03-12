Paritaria docente: el Gobierno presentó una nueva oferta salarial a los gremios

La paritaria docente en San Juan volvió a reunir al Gobierno provincial con los gremios UDAP , UDA y AMET , en una mesa encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación). Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta salarial superadora que incluye incrementos escalonados y beneficios adicionales.

La oferta contempla dos alternativas salariales que serán analizadas por los sindicatos docentes. En ambos casos se propone un incremento del 5% en el valor índice para marzo de 2026 , tomando como base diciembre de 2025, junto con modificaciones en distintos códigos del nomenclador docente.

La primera opción presentada en la paritaria docente incluye un aumento del 5% en marzo , junto con 6 puntos de incremento en el código A01 y 6 puntos en el código E60 para ese mismo mes.

Además, el Gobierno ofreció un bono de 120 mil pesos , que se pagaría el 15 de abril de 2026 . Posteriormente, la propuesta contempla un aumento del 2% en mayo y del 3% en junio , con ajustes adicionales en los códigos del nomenclador docente.

También se prevé una cláusula de revisión en junio , que permitirá evaluar la evolución de la economía provincial y la situación fiscal para determinar eventuales actualizaciones salariales.

La segunda alternativa salarial

La segunda opción mantiene el incremento del 5% para marzo, con 6 puntos en el código A01 y 5 puntos en el código E60 en ese mes. A su vez, se sumaría otro aumento de 5 puntos en el E60 durante abril.

El esquema continúa con un aumento del 2% en mayo y del 3% en junio, además de la cláusula de revisión prevista para mitad de año, similar a la propuesta incluida en la primera alternativa.

Otros temas en discusión

Durante la reunión, la parte empleadora también propuso comenzar a trabajar en el segundo semestre en el análisis de los radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar situaciones particulares en Hatchell y Caucete, puntos que forman parte de reclamos planteados por los gremios.

El encuentro contó además con la presencia del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades ministeriales que participaron de la mesa de negociación.

La discusión salarial continuará el lunes 16 de marzo desde las 14, cuando el Gobierno y los gremios docentes volverán a reunirse para seguir analizando la propuesta en el marco de la paritaria docente.