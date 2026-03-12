Paritaria docente: el Gobierno presentó una nueva oferta salarial a los gremios

La paritaria docente en San Juan volvió a reunir al Gobierno provincial con los gremios UDAP, UDA y AMET, en una mesa encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación). Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta salarial superadora que incluye incrementos escalonados y beneficios adicionales.
La oferta contempla dos alternativas salariales que serán analizadas por los sindicatos docentes. En ambos casos se propone un incremento del 5% en el valor índice para marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025, junto con modificaciones en distintos códigos del nomenclador docente.
Los detalles de la propuesta en la paritaria docente
La primera opción presentada en la paritaria docente incluye un aumento del 5% en marzo, junto con 6 puntos de incremento en el código A01 y 6 puntos en el código E60 para ese mismo mes.
Además, el Gobierno ofreció un bono de 120 mil pesos, que se pagaría el 15 de abril de 2026. Posteriormente, la propuesta contempla un aumento del 2% en mayo y del 3% en junio, con ajustes adicionales en los códigos del nomenclador docente.
También se prevé una cláusula de revisión en junio, que permitirá evaluar la evolución de la economía provincial y la situación fiscal para determinar eventuales actualizaciones salariales.
La segunda alternativa salarial
La segunda opción mantiene el incremento del 5% para marzo, con 6 puntos en el código A01 y 5 puntos en el código E60 en ese mes. A su vez, se sumaría otro aumento de 5 puntos en el E60 durante abril.
El esquema continúa con un aumento del 2% en mayo y del 3% en junio, además de la cláusula de revisión prevista para mitad de año, similar a la propuesta incluida en la primera alternativa.
Otros temas en discusión
Durante la reunión, la parte empleadora también propuso comenzar a trabajar en el segundo semestre en el análisis de los radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar situaciones particulares en Hatchell y Caucete, puntos que forman parte de reclamos planteados por los gremios.
El encuentro contó además con la presencia del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades ministeriales que participaron de la mesa de negociación.
La discusión salarial continuará el lunes 16 de marzo desde las 14, cuando el Gobierno y los gremios docentes volverán a reunirse para seguir analizando la propuesta en el marco de la paritaria docente.