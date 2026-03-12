$LIBRA: revelan 5 llamados entre Javier Milei y Mauricio Novelli antes del polémico tuit

La investigación judicial por $ LIBRA sumó un dato clave: pericias al celular del trader Mauricio Novelli detectaron al menos cinco llamados a Javier Milei minutos antes del tuit en el que el Presidente promocionó la criptomoneda. El hallazgo alimenta la hipótesis de una posible coordinación previa en la difusión del proyecto digital.

Según documentos incorporados al expediente, las comunicaciones se registraron el 14 de febrero cerca de las 19:01 , horario en el que Milei publicó en sus redes sociales el mensaje con el código para acceder a la compra del token $LIBRA , que acababa de ser lanzado al mercado.

De acuerdo con el análisis técnico del teléfono de Novelli, se registraron varias comunicaciones consecutivas hacia el número del Presidente en los minutos previos al posteo. El dato fue revelado por el periodista Ariel Zak en C5N, tras acceder a documentación anexada al expediente judicial.

Los registros muestran que hubo al menos cinco intentos de comunicación antes de la publicación , mientras que posteriormente también se habrían detectado contactos en sentido inverso, es decir, desde el teléfono presidencial hacia el del empresario.

En la misma secuencia de comunicaciones aparece además un llamado entre Novelli y Julian Peh , CEO de la firma Kip Protocol , empresa vinculada al desarrollo del proyecto cripto investigado.

Cajas de seguridad y movimientos sospechosos

Otro elemento que analiza la Justicia en la causa $LIBRA es la apertura de dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia de Martínez, habilitadas por Novelli el 4 de febrero, pocos días antes del lanzamiento del token.

Diez días después, Milei difundió en redes sociales el acceso a la criptomoneda, lo que generó un fuerte movimiento en el mercado. Sin embargo, horas más tarde el valor del token se desplomó, afectando a cerca de 40 mil inversores que habían comprado el activo digital.

Tras el regreso de Novelli al país el 16 de febrero, su madre y su hermana acudieron al banco para retirar el contenido de las cajas de seguridad. Las cámaras registraron a Alicia Rafele y María Pía Novelli en el momento en que retiraban los valores.

Cuando la jueza María Servini ordenó allanamientos urgentes sobre esos cofres, los investigadores los encontraron vacíos, lo que incrementó las sospechas dentro de la investigación judicial.

Un jubilado bajo la lupa en la ruta del dinero

El expediente también puso bajo análisis a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años radicado en Tigre que apareció en la llamada ruta del dinero del caso $LIBRA.

Los investigadores detectaron que recibió más de un millón de dólares en criptomonedas desde una cuenta atribuida al empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto.

La transferencia se concretó el mismo día en que Davis se reunió con Javier Milei, y según la reconstrucción judicial, Mellino reenvió el dinero horas después a otra cuenta aún no identificada, lo que generó nuevas sospechas sobre su posible participación en la maniobra financiera investigada.

Mientras avanza la causa $LIBRA, la Justicia continúa analizando comunicaciones, transferencias y vínculos empresariales para determinar si existió coordinación previa en la promoción de la criptomoneda.