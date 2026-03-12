Para cuidar a los ciclistas de todo el país, un diputado nacional por San Juan busca modificar la Ley de Tránsito

Con el propósito de preservar a los ciclistas y ampliar las normas de convivencias viales, este miércoles 11 de marzo el diputado nacional por San Juan Jorge Chica presentó un proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Tránsito vigente, con la incorporación de dos puntos importantes. La distancia que deben mantener los vehículos con respecto a las bicicletas y el rol del ciclista en la rotonda, los puntos a sumar.

El proyecto de ley, compuesto por cuatro artículos, propone sustituir e incorporar información relevante que tiene que ver con el rol de los ciclistas en la vía pública, como también indicar cuál debe ser la conducta de los conductores de vehículo de mayor porte. Esto no es menor si se tiene en cuenta que en los últimos años, desde la pandemia, comenzó a incrementarse la presencia de rodados de la vía pública, al menos en San Juan. No solo en las zonas utilizadas para la práctica deportiva, sino también en zonas urbanas, siendo un medio de transporte más a la mano del ciudadano.

La primera propuesta se ubica en el Título VI de la Ley 24.449, donde se habla de la circulación, estableciendo una sustitución del artículo 42. La propuesta del legislador peronista mantiene el texto original del artículo que establece las pautas de adelantamiento y cuándo se permite realizarlo por la izquierda, agregando al final:

“Al adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas se debe dejar una distancia de al menos un metro y cincuenta centímetros y disminuir la velocidad en 20 km/h respecto al máximo fijado en esa vía. Solamente está permitido adelantar cuando la maniobra se pueda realizar en condiciones de seguridad”.

Es importante destacar que este artículo en particular solo hace referencia a vehículos motor, por lo que la iniciativa de Chica pone en escena el cuidado de los ciclistas.

La segunda propuesta del legislador pretende incorporar en el artículo 43 que hace referencia a los giros y rotondas lo siguiente:

“f) En un cruce o una rotonda, a un grupo de ciclistas se lo considera como un único vehículo. Teniendo la prioridad de paso el primer ciclista del pelotón. Una vez entrado el primer ciclista en la rotonda o cruce, los conductores que se incorporen a esta tendrán que ceder el paso a todo el pelotón. En este caso se permite circular al pelotón en paralelo de dos en dos con el objeto de facilitar el adelantamiento seguro al acortar la fila.”

image

Similar a lo que se analizó en el artículo anterior, nada de lo expresado en la actual ley considera a los ciclistas.

Además, se suma un cambio en el Título VIII de la actual norma, que establece el régimen de sanciones, constituyendo como falta grave la siguiente incorporación:

“aa) La violación del modo de conducción respecto a los ciclistas, en referencia a las distancias del vehículo y a la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la presente ley y su reglamentación.”

La fundamentación detrás de la iniciativa que busca cuidar a los ciclistas

En el texto que acompaña el proyecto de ley, el legislador nacional por San Juan destacó que la propuesta busca “establecer reglas claras y específicas destinadas a proteger a los ciclistas como usuarios vulnerables de la vía pública, incorporando estándares mínimos de seguridad en las maniobras de adelantamiento, circulación en rotondas y prioridades de paso”.

Entiéndase la vulneración teniendo en cuenta que hay ausencia de carrocería que proteja a los ciclistas, dejándolos más expuestos a eventuales accidentes. Además, se deja claro que la intención de establecer una distancia mínima entre un vehículo y un ciclista a la hora de sobrepasar responde a los estándares internacionales de seguridad vial.

La intención, con estas propuestas, es reducir la presencia de los ciclistas en las estadísticas de siniestros viales. “El presente proyecto no se limita a establecer obligaciones, sino que promueve un cambio cultural en materia de seguridad vial, incorporando principios de movilidad sustentable, convivencia y respeto mutuo en el espacio público”, explica el legislador en el texto que acompaña la iniciativa.