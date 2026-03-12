Un sanjuanino ganó más de $3,4 millones en el Loto

Dos sanjuaninos ganaron más de $1,4 millones cada uno en el Loto Plus

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia ganó $3.492.575 en el Loto Plus, según informaron desde la Caja de Acción Social tras el sorteo realizado el 11 de marzo. El premio corresponde al sorteo N°3864, en el que el jugador logró cinco aciertos en la modalidad Match, lo que le permitió quedarse con un monto cercano a los 3,5 millones de pesos.

De acuerdo con los datos oficiales, el boleto ganador fue vendido en la subagencia 54004 del departamento Chimbas, aunque por el momento no trascendió la identidad de la persona que realizó la apuesta.

Los números favorecidos en el sorteo fueron 00, 01, 04, 08 y 45, combinación que permitió al apostador sanjuanino quedarse con el premio.

Desde la organización recordaron que el premio prescribe el 10 de abril de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para realizar el correspondiente reclamo.