12 de marzo de 2026 - 12:34

Un sanjuanino ganó más de $3,4 millones en el Loto

El ganador del Loto acertó cinco números en la modalidad Match.

Dos sanjuaninos ganaron más de $1,4 millones cada uno en el Loto Plus
Dos sanjuaninos ganaron más de $1,4 millones cada uno en el Loto Plus

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia ganó $3.492.575 en el Loto Plus, según informaron desde la Caja de Acción Social tras el sorteo realizado el 11 de marzo. El premio corresponde al sorteo N°3864, en el que el jugador logró cinco aciertos en la modalidad Match, lo que le permitió quedarse con un monto cercano a los 3,5 millones de pesos.

Leé además

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se ganó $5.040.000

Seis sanjuaninos ganaron premios en el TeleKino, Quini 6, Brinco y Loto y se repartieron casi $30 millones
Javier Domínguez, propietario de la agencia donde se hizo la jugada del Quini 6, recibirá el 1% de los $780 millones del premio.

Quini 6: el ganador de los $780 millones aún no aparece ni reclama el premio y ya planifican salir a buscarlo

De acuerdo con los datos oficiales, el boleto ganador fue vendido en la subagencia 54004 del departamento Chimbas, aunque por el momento no trascendió la identidad de la persona que realizó la apuesta.

Los números favorecidos en el sorteo fueron 00, 01, 04, 08 y 45, combinación que permitió al apostador sanjuanino quedarse con el premio.

Desde la organización recordaron que el premio prescribe el 10 de abril de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para realizar el correspondiente reclamo.

f3c4d691-b289-45bc-b7f7-331eaddb44b6
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En un lapso de 4 años, la Agencia Oficial de Quiniela 342, de 9 de Julio, vendió un premio millonario de Quini 6.

Quini 6: sospechan que un jornalero o un jubilado de 9 de Julio es el nuevo multimillonario sanjuanino

golpe de suerte en san juan: un apostador gano $780 millones en el quini 6

Golpe de suerte en San Juan: un apostador ganó $780 millones en el Quini 6

Telekino.-

Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Telekino y el Quini 6

La obra de pavimentación que lleva adelante Infraestuctura en la Calle Eugenio Flores, en Jáchal, muestra importantes avances.

La histórica calle Eugenio Flores, de Jáchal, ya luce 750 metros de asfalto nuevo