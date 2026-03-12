Las Reliquias de la Santa Cruz que recuperó la Catedral serán expuestas en la Parroquia Divino Salvador

Las Reliquias de la Santa Cruz son astillas de la cruz donde murió Jesús que se encuentran en la Catedral tras su sorpresivo hallazgo.

Las Reliquias de la Santa Cruz que fueron halladas en el Colegio Santa Rosa y que pertenecen a la Catedral, visitarán la Parroquia Divino Salvador.

Esta será la primera salida de las reliquias de la Catedral y por pedido expreso de los sacerdotes. ‘Quedé muy conmovido con el hallazgo de estas reliquias y me pareció muy lindo darle difusión a su existencia y poder compartirlas con los fieles. Por eso me surgió la inquietud de pedirlas para exponerlas en la Parroquia Divino Salvador. Ni bien le propuse mi intención al padre Andrés Riveros, de la Catedral, me dijo que sí’, contó el padre José Juan García, de la Parroquia Divino Salvador.R

De esta manera, la Parroquia Divino Salvador que se encuentra al lado de la Universidad Católica de Cuyo, será la primera en recibir la visita de las reliquias de la Santa Cruz para dejarlas en exposición por 10 horas. ‘Las reliquias serán exhibidas el próximo domingo 15 de marzo, de 10 a 20, para que la gente las pueda venerar y, de esta manera, vivir un tiempo de cuaresma más intenso y con mucha fe’, dijo el padre José Juan.

El camino de las Reliquias de la Santa Cruz a la Catedral La tradición atribuye el hallazgo de la ‘Vera Crux’ (Verdadera Cruz) a Santa Elena, madre del emperador Constantino, alrededor del año 326 D.C. Según el relato, Elena viajó a Jerusalén y encontró tres cruces en el monte Calvario; identificó la de Jesús porque, al tocarla, una mujer enferma sanó milagrosamente.