En Iglesia, unos 25 vecinos se especializaron en la producción de huertas naturales y libres de químicos

Esta mañana finalizó en Iglesia la Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica, una propuesta formativa destinada a productores agrícolas, docentes, egresados y estudiantes de escuelas agrotécnicas, orientada a fortalecer prácticas productivas sustentables en este departamento.

huerta4 Hombres y mujeres hicieron la diplomatura sobre huertas sustentables que se dictó en Iglesia. Durante el cursado, los participantes trabajaron sobre los principios de la agroecología, promoviendo una producción que respeta la naturaleza, sin uso de agroquímicos de síntesis, mejorando la calidad del suelo mediante abonos orgánicos, cultivos consociados y el equilibrio natural de insectos.

El objetivo principal de esta especialización fue que los participantes adquieran conocimientos y herramientas para producir alimentos inocuos y naturales, cuidando el ambiente y evitando la contaminación. Y, en esta ocasión, fueron 25 los vecinos del departamento Iglesia los que culminaron la diplomatura para enriquecer sus proyectos productivos.