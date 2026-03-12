En Iglesia, unos 25 vecinos se especializaron en la producción de huertas naturales y libres de químicos

Nuevamente los vecinos deIglesia buscaron capacitarse en diferentes áreas para mejorar sus horizontes laborales. En esta ocasión, 25 se especializaron en huertas orgánicas y libres de químicos. Participaron en una diplomatura que organizó la UNSJ junto al municipio de Iglesia. Cabe recordar que 15 vecinas se están capacitando en conducción de vehículos y maquinas de gran porte.
Esta mañana finalizó en Iglesia la Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica, una propuesta formativa destinada a productores agrícolas, docentes, egresados y estudiantes de escuelas agrotécnicas, orientada a fortalecer prácticas productivas sustentables en este departamento.
Durante el cursado, los participantes trabajaron sobre los principios de la agroecología, promoviendo una producción que respeta la naturaleza, sin uso de agroquímicos de síntesis, mejorando la calidad del suelo mediante abonos orgánicos, cultivos consociados y el equilibrio natural de insectos.
El objetivo principal de esta especialización fue que los participantes adquieran conocimientos y herramientas para producir alimentos inocuos y naturales, cuidando el ambiente y evitando la contaminación. Y, en esta ocasión, fueron 25 los vecinos del departamento Iglesia los que culminaron la diplomatura para enriquecer sus proyectos productivos.
Responsables de la diplomatura en Iglesia
La Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica fue organizada por la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Delegación Valles Sanjuaninos. También contó con la participación y aval del municipio de Iglesia, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de formación que impulsen el desarrollo productivo sustentable en la región.