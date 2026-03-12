12 de marzo de 2026 - 14:20

En Iglesia, unos 25 vecinos se especializaron en la producción de huertas naturales y libres de químicos

Participaron de una diplomatura que organizó y llevóa a la práctica la UNSJ en el departamento Iglesia.

En Iglesia se dictó la Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica, de la UNSJ, en la que participaron 25 vecinos.

Nuevamente los vecinos de Iglesia buscaron capacitarse en diferentes áreas para mejorar sus horizontes laborales. En esta ocasión, 25 se especializaron en huertas orgánicas y libres de químicos. Participaron en una diplomatura que organizó la UNSJ junto al municipio de Iglesia. Cabe recordar que 15 vecinas se están capacitando en conducción de vehículos y maquinas de gran porte.

Esta mañana finalizó en Iglesia la Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica, una propuesta formativa destinada a productores agrícolas, docentes, egresados y estudiantes de escuelas agrotécnicas, orientada a fortalecer prácticas productivas sustentables en este departamento.

Hombres y mujeres hicieron la diplomatura sobre huertas sustentables que se dictó en Iglesia.

Durante el cursado, los participantes trabajaron sobre los principios de la agroecología, promoviendo una producción que respeta la naturaleza, sin uso de agroquímicos de síntesis, mejorando la calidad del suelo mediante abonos orgánicos, cultivos consociados y el equilibrio natural de insectos.

El objetivo principal de esta especialización fue que los participantes adquieran conocimientos y herramientas para producir alimentos inocuos y naturales, cuidando el ambiente y evitando la contaminación. Y, en esta ocasión, fueron 25 los vecinos del departamento Iglesia los que culminaron la diplomatura para enriquecer sus proyectos productivos.

La diplomatura en Iglesia sobre huertas sustentables incluyó clases teóricas y prácticas.

Responsables de la diplomatura en Iglesia

La Diplomatura de Extensión en Huerta Agroecológica fue organizada por la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Delegación Valles Sanjuaninos. También contó con la participación y aval del municipio de Iglesia, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de formación que impulsen el desarrollo productivo sustentable en la región.

