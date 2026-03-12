12 de marzo de 2026 - 10:19

La histórica calle Eugenio Flores, de Jáchal, ya luce 750 metros de asfalto nuevo

El Gobierno avanza con la pavimentación de esta arteria del departamento Jáchal.

La obra de pavimentación que lleva adelante Infraestuctura en la Calle Eugenio Flores, en Jáchal, muestra importantes avances.

Por Fabiana Juarez

La pavimentación de Calle Eugenio Flores, en el departamento Jáchal, continúa avanzando y ya comienza a mostrar cambios. Actualmente tiene 750 metros lineales de asfalto colocados en media calzada. Esta obra pertenece al Plan Integral de Urbanización que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura y que contempla la pavimentación de 5 calles de esta comuna que nunca tuvieron pavimento.

La obra de pavimentación de la Calle Eugenio Flores, en Jáchal, avanza con la colocación de asfalto en media calzada y comienza a transformar una arteria que nunca tuvo pavimento. Los trabajos están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura. Y, en esta etapa, consisten en la colocación de la carpeta asfáltica, con un espesor de 5 centímetros, lo que permite empezar a ver cómo la calle cambia su aspecto.

calle jachal
La obra de pavimentación que realiza Infraestructura en la Calle Eugenio Flores, en Jáchal, comenzó en febrero y con trabajos preliminares de preparación del terreno.

La obra contempla la pavimentación de aproximadamente 1.500 metros lineales, en el tramo comprendido entre calle Honda y Gran China, con un ancho de calzada de 10 metros. Se trata de una intervención importante, ya que esta calle nunca contó con pavimento, garantizando una mejor conectividad y tránsito.

Infraestructura avanza en la obra de pavimentación

Antes de comenzar con la colocación del asfalto se realizaron distintas tareas para preparar la calle. Entre ellas se destacan los trabajos preliminares, los ajustes técnicos y el movimiento de suelo, necesarios para conformar la base que sostiene la nueva calzada.

Actualmente los equipos continúan trabajando en la colocación del concreto asfáltico. De esta manera, la histórica Calle Eugenio Flores comienza a mostrar su nueva imagen y se encamina a convertirse, por primera vez, en una calle pavimentada.

Plan Integral de Urbanización

La pavimentación de esta arteria forma parte del plan de obras viales que impulsa el Gobierno de San Juan, con el objetivo de mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de cada departamento con infraestructura duradera.

Además, se trata de una obra que responde al compromiso asumido oportunamente por el gobernador Marcelo Orrego con los vecinos de la zona, quienes durante años esperaron la concreción de esta intervención.

