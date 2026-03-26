Copa de Campeones: las revanchas de Cuartos de Final se juegan sin novedad

Iglesia, Albardón y Jáchal serán los escenarios de los cuatro partidos de la Copa de Campeones este fin de semana.

Presión. San Lorenzo de Rodeo tendrá que levantar la serie ante Defensores de Boca si quiere semifinales de la Copa de Campeones.

Programación confirmada en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Federación Sanjuanina de Fútbol. Esa incertidumbre que se generó por la suspensión de los torneos de la Liga Sanjuanina, no afectan al fútbol departamental porque la Policía de San Juan aseguró el servicio para sábado y domingo.

Así entonces, el sábado irán dos revanchas. En Albardón y desde las 17 en el Polideportivo de Campo Afuera, Paso de Los Andes recibirá a Unión La Chimbera de 25 de Mayo con la enorme ventaja de haber ganado por 4-0 en la ida y sabiendo que esa diferencia de goles le permite hasta perder por tres goles para avanzar a semifinales.

En tanto que el sábado también en Iglesia, Sportivo San Martín de Rodeo se jugará todo a ganador cuando reciba a Sportivo Racing de Jáchal en el duelo de Verdinegros. En la ida, los jachalleros ganaron por 3-1 y tienen esa luz de dos goles a favor para intentar meterse en las semifinales.

DOMINGO DE COPA Para el domingo, toda la actividad estará en el Norte sanjuanino también. En Iglesia, en el Barrio América de Rodeo, San Lorenzo tendrá que trabajar mucho para revertir el 0-2 de la ida ante Defensores de Boca, de Los Berros.