    • 24 de marzo de 2026 - 22:05

    Copa de Campeones: Palermo y La Florida definirán a las mejores

    Las Cobras vencieron a Angaco y las Jachalleras eliminaron a Alianza para ser finalistas de la Copa de Campeones Femenina.

    Finalistas. Las Cobras de Palermo se metieron en la final de la Copa de Campeones y definirán contra La Florida de Jáchal.

    Finalistas. Las Cobras de Palermo se metieron en la final de la Copa de Campeones y definirán contra La Florida de Jáchal.

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    Por Ariel Poblete

    Un feriado definitorio en la edición 2026 de la Copa de Campeones ya que quedaron clasificadas las finalistas de la Copa Femenina tras las semifinales en Angaco y Santa Lucía. Palermo SC y Argentinos de La Florida, de Jáchal, le pondrán nombre al nuevo campeón.

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    En el Deportivo Angaco, las locales empezaron ganando con el tanto de Tati Robledo, pero Las Cobras de Palermo reaccionaron y dieron vuelta la historia para terminar ganando por 2-1 con los goles de Sofía Oliva y de Gianella Garro.

    En tanto que en cancha de Yrigoyen, en Santa Lucía, La Florida no dejó margen de dudas ante Atlético de la Juventud Alianza a las que vencieron por 2-0.

    Este próximo sábado 28, en estadio a definir en las próximas horas por la Federación Sanjuanina de Fútbol se jugará la Gran Final Femenina.

    ELITE Y SUS REVANCHAS

    En la Copa de Clubes Campeones Elite se viene un fin de semana trascendental porque se jugarán las revanchas de los Cuartos de Final y quedarán ya clasificados los cuatro semifinalistas, con programación que la Federación deberá confirmar.

    En una de las llaves, en Jáchal, Arbol Verde tendrá ventaja cuando reciba a Sportivo Del Carril ya que en la ida, los Jachalleros -finalistas de las dos ultimas ediciones- vencieron por 2-1 y con empatar serían semifinalistas. Los de San Martín tendrán que ganar al menos por un gol para forzar penales.

    En otro cruce, el que la tiene más que allanada a la serie es Paso de Los Andes que en Albardón recibirá a Unión La Chimbera con la tremenda ventaja de haber ganado por 4-0 en la ida.

    En Rodeo, San Lorenzo tendrá que jugarse la vida para revertir la caída por 2-0 de la ida cuando reciba a Defensores de Boca que había ganado en Los Berros.

    Finalmente, en Iglesia también el que tendrá que apostar a ganar por dos goles como mínimo será San Martín que en la ida cayó por 3-1 ante Racing de Jáchal.

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