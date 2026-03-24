Copa de Campeones: Palermo y La Florida definirán a las mejores

Un feriado definitorio en la edición 2026 de la Copa de Campeones ya que quedaron clasificadas las finalistas de la Copa Femenina tras las semifinales en Angaco y Santa Lucía. Palermo SC y Argentinos de La Florida, de Jáchal, le pondrán nombre al nuevo campeón.
En el Deportivo Angaco, las locales empezaron ganando con el tanto de Tati Robledo, pero Las Cobras de Palermo reaccionaron y dieron vuelta la historia para terminar ganando por 2-1 con los goles de Sofía Oliva y de Gianella Garro.
En tanto que en cancha de Yrigoyen, en Santa Lucía, La Florida no dejó margen de dudas ante Atlético de la Juventud Alianza a las que vencieron por 2-0.
Este próximo sábado 28, en estadio a definir en las próximas horas por la Federación Sanjuanina de Fútbol se jugará la Gran Final Femenina.
ELITE Y SUS REVANCHAS
En la Copa de Clubes Campeones Elite se viene un fin de semana trascendental porque se jugarán las revanchas de los Cuartos de Final y quedarán ya clasificados los cuatro semifinalistas, con programación que la Federación deberá confirmar.
En una de las llaves, en Jáchal, Arbol Verde tendrá ventaja cuando reciba a Sportivo Del Carril ya que en la ida, los Jachalleros -finalistas de las dos ultimas ediciones- vencieron por 2-1 y con empatar serían semifinalistas. Los de San Martín tendrán que ganar al menos por un gol para forzar penales.
En otro cruce, el que la tiene más que allanada a la serie es Paso de Los Andes que en Albardón recibirá a Unión La Chimbera con la tremenda ventaja de haber ganado por 4-0 en la ida.
En Rodeo, San Lorenzo tendrá que jugarse la vida para revertir la caída por 2-0 de la ida cuando reciba a Defensores de Boca que había ganado en Los Berros.
Finalmente, en Iglesia también el que tendrá que apostar a ganar por dos goles como mínimo será San Martín que en la ida cayó por 3-1 ante Racing de Jáchal.