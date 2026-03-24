Copa de Campeones: Palermo y La Florida definirán a las mejores

Un feriado definitorio en la edición 2026 de la Copa de Campeones ya que quedaron clasificadas las finalistas de la Copa Femenina tras las semifinales en Angaco y Santa Lucía. Palermo SC y Argentinos de La Florida , de Jáchal , le pondrán nombre al nuevo campeón.

En el Deportivo Angaco, las locales empezaron ganando con el tanto de Tati Robledo, pero Las Cobras de Palermo reaccionaron y dieron vuelta la historia para terminar ganando por 2-1 con los goles de Sofía Oliva y de Gianella Garro.

En tanto que en cancha de Yrigoyen, en Santa Lucía, La Florida no dejó margen de dudas ante Atlético de la Juventud Alianza a las que vencieron por 2-0.

Este próximo sábado 28, en estadio a definir en las próximas horas por la Federación Sanjuanina de Fútbol se jugará la Gran Final Femenina.

ELITE Y SUS REVANCHAS

En la Copa de Clubes Campeones Elite se viene un fin de semana trascendental porque se jugarán las revanchas de los Cuartos de Final y quedarán ya clasificados los cuatro semifinalistas, con programación que la Federación deberá confirmar.

En una de las llaves, en Jáchal, Arbol Verde tendrá ventaja cuando reciba a Sportivo Del Carril ya que en la ida, los Jachalleros -finalistas de las dos ultimas ediciones- vencieron por 2-1 y con empatar serían semifinalistas. Los de San Martín tendrán que ganar al menos por un gol para forzar penales.

En otro cruce, el que la tiene más que allanada a la serie es Paso de Los Andes que en Albardón recibirá a Unión La Chimbera con la tremenda ventaja de haber ganado por 4-0 en la ida.

En Rodeo, San Lorenzo tendrá que jugarse la vida para revertir la caída por 2-0 de la ida cuando reciba a Defensores de Boca que había ganado en Los Berros.

Finalmente, en Iglesia también el que tendrá que apostar a ganar por dos goles como mínimo será San Martín que en la ida cayó por 3-1 ante Racing de Jáchal.