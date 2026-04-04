    • 4 de abril de 2026 - 12:03

    Copa de las Naciones: Argentina enfrenta a Portugal por un lugar en la final en Montreux

    La Albiceleste juega este sábado a las 14. En la otra llave está Italia y España.

    Selección argentina de hockey sobre patines.

    Selección argentina de hockey sobre patines.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina de hockey sobre patines afrontará este sábado un nuevo desafío en la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux, Suiza, cuando se mida ante Portugal por un lugar en la final.

    Leé además

    Cómo ver la final entre la Selección argentina y su par de Italia en Montreux. 

    La Selección argentina va por el título en la Copa de las Naciones: cómo ver en vivo la final ante Italia
    Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines, publicó un mensaje de aliento dirigido a sus compañeros en la previa del decisivo encuentro ante Italia por la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux.

    La arenga del capitán de la Selección argentina Lucas Ordoñez previo a la final: "Último esfuerzo muchachos"

    El encuentro se jugará desde las 14 y pondrá frente a frente a dos de los equipos más fuertes del certamen, en una semifinal que promete ser de alto nivel.

    El conjunto nacional llega a esta instancia tras una fase inicial con resultados dispares: consiguió dos triunfos, ante Montreux por 7-1 y frente a Angola por 2-1, pero cayó ante Italia por 5-2.

    Argentina, además, defiende el título obtenido en la edición 2024, por lo que buscará meterse nuevamente en la definición del torneo.

    En la otra semifinal, Italia se enfrentará a España, que viene de caer ajustadamente por 5 a 4 ante Portugal.

    El certamen reúne a algunas de las principales potencias del hockey sobre patines a nivel mundial y se disputa en la tradicional sede suiza de Montreux.

    Por dónde ver el partido de la Selección Argentina:

    • 24.1 TDA
    • Cablevisión / Flow: Canal 100
    • DIRECTV: 656 (SD) / 1656 (HD)
    • YouTube: Canal DeporTV
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La selección argentina de hockey sobre patines destacó la defensa como clave del pase a la final.

    Hockey sobre patines: qué dijo Argentina tras llegar a la final de la Copa de las Naciones

    La Selección argentina de hockey sobre patines se impuso ante Portugal, en las semifinales en Montreaux y consiguió su pase a la gran final.

    Contundencia albiceleste: Argentina superó a Portugal 3-1 y jugará la final de la Copa de las Naciones

    sobre el final, argentina rescato un triunfo frente a angola en la copa de las naciones

    Sobre el final, Argentina rescató un triunfo frente a Angola en la Copa de las Naciones

    Selección argentina.

    Luego de la goleada a Montreux, Argentina enfrenta a Angola: cómo seguir en vivo el partido