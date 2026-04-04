Copa de las Naciones: Argentina enfrenta a Portugal por un lugar en la final en Montreux

La Albiceleste juega este sábado a las 14. En la otra llave está Italia y España.

La selección argentina de hockey sobre patines afrontará este sábado un nuevo desafío en la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux, Suiza, cuando se mida ante Portugal por un lugar en la final.

El encuentro se jugará desde las 14 y pondrá frente a frente a dos de los equipos más fuertes del certamen, en una semifinal que promete ser de alto nivel.

El conjunto nacional llega a esta instancia tras una fase inicial con resultados dispares: consiguió dos triunfos, ante Montreux por 7-1 y frente a Angola por 2-1, pero cayó ante Italia por 5-2.

Argentina, además, defiende el título obtenido en la edición 2024, por lo que buscará meterse nuevamente en la definición del torneo.

En la otra semifinal, Italia se enfrentará a España, que viene de caer ajustadamente por 5 a 4 ante Portugal.