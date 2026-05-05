    • 5 de mayo de 2026 - 21:07

    Copa Libertadores: Boca Juniors empata con Barcelona en Ecuador 0-0

    El equipo de Úbeda, que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil, busca recuperarse ante el combinado de Guayaquil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.

    Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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