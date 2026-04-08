Copa Libertadores: Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en su debut

En su estreno en la Copa Libertadores, Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil en un partido cerrado y con pocas situaciones claras. El equipo argentino no logró imponer su juego y sufrió un golpe en el segundo tiempo que terminó definiendo el resultado en el inicio del Grupo G.
Copa Libertadores: el golpe que sufrió Lanús
El único gol del encuentro llegó a los 60 minutos, cuando João Victor marcó de cabeza para Mirassol, tras una jugada que encontró mal parada a la defensa granate. A partir de allí, el equipo brasileño manejó el ritmo y defendió la ventaja hasta el final.
Lanús intentó reaccionar con algunas aproximaciones, como un remate de Eduardo Salvio desde afuera del área, pero careció de precisión en los metros finales y no logró romper el cero rival, en un partido que se volvió cuesta arriba con el correr de los minutos.
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Un final caliente y con expulsión
Sobre el cierre, el equipo argentino sufrió otro golpe. Tomás Guidara fue expulsado a los 89 minutos, dejando a Lanús con diez jugadores en los últimos instantes del encuentro y sin posibilidades de ir en busca del empate.
Además, el partido tuvo momentos polémicos, como un gol anulado por el VAR para Mirassol, que pudo haber ampliado la diferencia en el marcador.
Un arranque complicado en el grupo
Con este resultado, Lanús comienza su camino internacional con una derrota que lo obliga a recuperarse rápidamente en las próximas fechas. El equipo deberá hacerse fuerte como local para no perder terreno en la pelea por la clasificación, en un grupo que promete ser parejo.