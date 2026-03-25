Copa Sudamericana: modificaron la fecha del debut de River ante Blooming de Bolivia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) modificó la fecha del debut de River Plate en la Copa Sudamericana 2026, adelantando el partido ante Blooming de Bolivia para el miércoles 8 de abril a las 21:30 en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro, que inicialmente figuraba en el calendario para el jueves 9 de abril, se jugará un día antes tras una gestión de la dirigencia de River, motivada por razones vinculadas al calendario local e internacional. La solicitud partió de la institución de Núñez para equilibrar el descanso previo al clásico frente a Racing Club, el siguiente compromiso del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

La sede del partido, Santa Cruz de la Sierra, se ubica a unos 400 metros sobre el nivel del mar, lo que evita las habituales complicaciones físicas asociadas a la altura en otras ciudades bolivianas. El propio Coudet valoró el sorteo del grupo, aunque advirtió sobre la logística de los viajes que se avecinan en la fase inicial del certamen continental. El técnico subrayó que el viaje más exigente será el de Venezuela, donde River enfrentará a Carabobo, mientras que la visita a Bolivia presenta menores desafíos físicos por la altitud.

La confirmación oficial de la reprogramación se produjo el 24 de marzo, luego de la actualización del fixture de la primera fecha de la Copa Sudamericana por parte de la CONMEBOL. La decisión respondió a un pedido formal de River para evitar que Racing, su próximo rival en el torneo argentino, contara con dos días adicionales de descanso. La Academia disputará su compromiso internacional el martes 7 de abril, mientras que River, tras el adelanto, tendrá al menos un margen mayor de recuperación, aunque la diferencia en el tiempo de descanso entre ambos equipos se mantendrá.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 07.29.39 Copa Sudamericana: así son los grupos E, F, G Y H. El Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, sorteado en la sede de la CONMEBOL en la ciudad de Luque, quedó conformado por River Plate, Red Bull Bragantino (Brasil), Carabobo (Venezuela) y Blooming (Bolivia). La competencia internacional presenta diferencias económicas notables respecto a la Copa Libertadores: el campeón del máximo torneo sudamericano recibirá 24 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana obtendrá 6.500.000 dólares.

El plantel de River afrontará un mes de abril cargado de compromisos. Tras el receso por la fecha FIFA, el primer partido será ante Belgrano en el estadio Monumental, con fecha aún por confirmar, probablemente entre el 2 y el 3 de abril. Luego, la delegación se trasladará a Bolivia para enfrentar a Blooming y, tras ese viaje, regresará a la Argentina para medirse ante Racing en Avellaneda el fin de semana del 12 de abril. La agenda continuará con el partido ante Carabobo en el Monumental el miércoles 15, seguido por el Superclásico frente a Boca Juniors el domingo 19.