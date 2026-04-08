Copa Sudamericana: River confirmó su formación para debutar ante Blooming

River Plate debuta en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia y Eduardo Coudet confirmó el equipo titular con base ofensiva.

En el inicio de la Copa Sudamericana 2026, River Plate confirmó su formación titular para enfrentar a Blooming en Bolivia desde las 21:30. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará arrancar con una victoria en el Grupo H, en un contexto exigente como visitante y con la intención de imponer su juego desde el inicio.

Copa Sudamericana: la formación confirmada de River El entrenador definió el once inicial sin sorpresas de último momento. River formará con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La alineación muestra una estructura equilibrada, con una línea defensiva consolidada, un mediocampo mixto y un tridente ofensivo dinámico, pensado para atacar los espacios y sostener la presión alta en campo rival.

Las claves del equipo de Coudet El mediocampo tendrá como eje a Aníbal Moreno, acompañado por Galván y Vera, encargados de la generación de juego y la recuperación. En ofensiva, Driussi, Colidio y Subiabre aportan movilidad, velocidad y capacidad de definición, en un esquema que prioriza el protagonismo.

Además, River llega con confianza tras una racha positiva en el torneo local, lo que le permite repetir la base del equipo que viene de buenos resultados, apostando a la continuidad para este debut internacional.