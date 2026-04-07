La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen primera: cómo ver los partidos y la agenda de los argentinos

Se terminó la espera. Esta noche comenzará la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La competencia internacional en Latinoamérica disputará desde el martes 7 de abril hasta el jueves 28 de mayo la fase de grupos que reunirán a 32 equipos distribuidos en 8 grupos de cuatro.

En el segundo semestre del año, luego de la Copa del Mundo 2026, se disputarán las fases de eliminación directa a partir del 11 de agosto, fecha que marcará el inicio de los octavos de final.

Vale destacar que la final a partido único de la Sudamericana será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre . Por su parte, el duelo decisivo de la Libertadores está programado para el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo , Uruguay.

La Conmebol implementó modificaciones para la actual edición de la Copa Libertadores y la Sudamericana, eliminando la diferencia de gol como primer criterio de desempate durante la fase de grupos. A partir de ahora, en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se priorizan los enfrentamientos directos entre ellos, de acuerdo con el nuevo reglamento del ente sudamericano.

El nuevo protocolo establece que, en situaciones de igualdad de puntos dentro de un grupo, el primer criterio de desempate serán los resultados conseguidos entre los equipos igualados. Solo si esta comparación directa no resuelve la clasificación, se evaluará la diferencia de gol, pero limitada a esos enfrentamientos. De persistir la paridad, se recurrirá a la diferencia total de gol y, posteriormente, a la cantidad de goles a favor durante toda la fase, tal como detalló la entidad en el inciso 2.4.2 del Manual de Clubes para ambas competiciones internacionales.

Este sistema también excluye otros métodos antes utilizados, como el ranking de CONMEBOL y los goles de visitante, eliminando su influencia en la clasificación durante la fase de grupos. En el caso improbable de que la igualdad permanezca tras estos filtros, los criterios se desplazan al comportamiento disciplinario: menor cantidad de expulsiones, luego menos amonestaciones, y como último recurso, un sorteo decidirá la ubicación final.

Las instancias eliminatorias en ambas competencias mantienen su formato habitual: no existe la regla del gol de visitante, los empates se definen por penales y la final se resuelve en partido único, con posibles tiempos extra y penales según lo exijan las circunstancias competitivas.

Copa Libertadores: debut de los argentinos

Argentina contará con seis representantes en cada torneo. Este martes, Independiente Rivadavia, que debutará de forma absoluta, recibirá a Bolivar de Bolivia desde las 19:00. Por su parte, Boca Juniors, tras dos años de ausencia en Libertadores, visitará a Universidad Católica, en Chile, desde las 21.30.

Lanús, último campeón de la Sudamericana, iniciará su camino visitando a Mirassol de Brasil el miércoles a las 19:00. Más tarde, Estudiantes de La Plata jugará contra Independiente Medellín de Colombia a partir de las 21:00. De cara al jueves, Rosario Central recibirá a Independiente del Valle de Ecuador a las 19:00 y Platense, otro debutante, chocará contra Corinthians de Brasil desde las 21:00.

Copa Libertadores: cómo ver en vivo por TV

Argentina: Telefé/Pluto TV (1 partido por fecha/streaming gratuito) | Disney+/ESPN (Todos los partidos) | Fox Sports (cantidad limitada)

Brasil: Disney+/ESPN (cantidad limitada) | TV Globo (2 partidos por fecha) | Paramout+ (cantidad limitada)

Chile: Disney+/ESPN (Todos los partidos) | Chilevisión (1 partido por fecha)

Bolivia/Colombia/Ecuador/Paraguay/Perú/Uruguay/Venezuela: Disney+/ESPN (Todos los partidos)

México y América Central: Disney+/ESPN

España: LaLiga+

Estados Unidos: BeIN Sports

Copa Sudamericana: agenda de los argentinos

Respecto a la Copa Sudamericana, Racing iniciará el certamen visitando a Independiente Petrolero de Bolivia el martes a las 19:00. Al mismo tiempo, Barracas Central se estrenará contra Vasco Da Gama de Brasil. Luego, desde las 23:00, Tigre se enfrentará a Alianza Atlético en Perú.

El miércoles se abrirá con otro debut albiceleste: Deportivo Riestra jugará contra Palestino de Chile a las 19:00. A su vez, San Lorenzo hará lo propio contra Recoleta de Paraguay. River Plate, por su parte, deberá viajar a Bolivia para enfrentarse con Blooming desde las 21:30. El día jueves no contará con participación de equipos argentinos para la primera fecha.

Copa Sudamericana: cómo ver en vivo por TV

Argentina: Disney+/ESPN (Mitad de los partidos) | DSports/DGO (Mitad de los partidos)

Brasil: Disney+/ESPN (Cantidad limitada) | SBT (Cantidad limitada) | Paramout+ (Cantidad limitada)

Bolivia: Disney+/ESPN (Todos los partidos)

Paraguay: Disney+/ESPN (Cantidad limitada) | Tigo Sports (Cantidad limitada)

Chile/Colombia/Ecuador/Perú/Uruguay/Venezuela: Disney+/ESPN (Mitad de los partidos) | DSports/DGO (Mitad de los partidos)

México y América Central: Disney+/ESPN