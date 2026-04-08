San Martín define todo su destino en un momento clave de la Primera Nacional

San Martín llegará a la cuarta parte de la temporada en la Primera Nacional y tiene margen para relanzar su campaña. Se viene Atlanta y luego, en 33 días, cinco partidos más para intentar ese cambio. Un momento de definiciones en el Pueblo Viejo que solamente festejó un triunfo como local.

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Siete puntos, un triunfo, cuatro empates, dos derrotas. Puesto 14 de 18 en la Zona B de la Primera Nacional. A tres unidades de zona de Reducido y a solo dos de zona de Descenso. Esa es la realidad del Atlético San Martín en su versión 2026 dentro de la Primera Nacional y demasido lejos de lo que se planificó de arrancar mirando la cima, la pelea grande por el ascenso.

Van apenas 8 fechas de las que jugó 7, pero el momento para el Verdinegro asoma como decisivo de cara al partido del lunes con Atlanta que abrirá una serie de 5 partidos en apenas un mes. Pero con solo un partido ganado en la categoría, es el momento para dar el volantazo desde adentro y con los mismos nombres.

El empate en Salta dejó sensaciones positivas desde el juego pero amargas en las estadísticas. San Martín venía de ese golpe final de Racing de Córdoba y necesitaba recuperar puntos. En lo futbolístico, el técnico Ariel Martos ya probó todos sus sistemas y en Salta paró línea de tres en defensa como alternativa buscando respuestas.

MODELOS DE MARTOS

El modelo con Osores, Aguilera y Cocca necesita afianzarse y la prueba se vio cuando Gimnasia le marcó en su primera contra. Después se acomodó en defensa el Verdinegro y terminó resolviendo todo con cierta seguridad. El último modelo incluye a dos carrileros con mucho recorrido, dos volantes por en centro, uno más suelto adelante de todos y dos puntas. Esa versión de San Martín encontró más volumen de juego que las anteriores con 4-4-2 y con el 4-3-1-2 de otros partidos. Esta elección parece haber dado respuesta a la búsqueda del entrenador.

En los nombres, Sebastián Díaz Robles parece ser el dueño del arco por encima de Maxi Velazco. En el fondo, Osores, Aguilera y Cocca son fija para Martos, mientras que por los costados Hernán Zuliani, Murillo y ahora Facundo Nadalín son los nombres en los que se afirma el técnico tucumano.

En el medio, probó con casi todos. Desde Pelaitay que volvió a la titularidad en Salta hasta Guillermo Acosta. Mercado, Hachen, Monje, Seba Jaurena han estado en esa rotación y búsqueda pero no lo terminó de conformar a Martos que incluso se decidió por Murillo más adelantado. El que es elemental y clave es Sebastián González porque San Martín depende de su juego para crecer.

En el ataque, Nazareno Funez parecía ser la respuesta para todas las necesidades pero las lesiones lo sacaron de la columna vertebral. Esperando que llegue al lunes contra Atlanta, el técnico Verdinegro probó y mucho con Lattanzio, Juncos, Iachetti y Rossi. Un proceso de prueba que no termina todavía.

FUTURO VERDINEGRO

Este lunes se completará el primer cuarto de una temporada de 36 fechas. A San Martín le queda tiempo pero necesita confirmaciones que le marquen mejor el camino. Luego de Atlanta tendrá Midland, después Quilmes, más tarde Colegiales, llegará después Patronato y en la fecha 14 jugará contra Almargo. Todo eso, antes del 16 de mayo, en una maratónica etapa de partidos, viajes y entrenamientos. Un momento clave para el Verdinegro que debe encontrar certezas. Además, el plus de la Copa Argentina pendiente donde por 16vos. se cruzará con el Platense de uno que todos extrañan: Matías Borgogno.