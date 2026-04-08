Copa Sudamericana: River resiste con 10 y Blooming se lo empata en Bolivia

River iguala 1-1 ante Blooming en Bolivia. Ganaba con gol de Driussi pero Vásquez empató en el inicio del segundo tiempo.

River empata en la Copa Sudamericana ante Blooming tras haber jugado con diez desde el inicio.

En un partido cambiante por la Copa Sudamericana, River Plate empata 1-1 ante Blooming en Bolivia tras un desarrollo condicionado por la expulsión temprana. El equipo de Eduardo Coudet había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado.

Copa Sudamericana: del golpe de River a la reacción local River había encontrado la ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, tras asistencia de Fabricio Bustos, en una de las pocas llegadas claras del equipo argentino.

Sin embargo, en el complemento llegó la reacción. A los 7 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez marcó el 1-1 para Blooming, luego de una jugada asistida por Moisés Villarroel que desacomodó a la defensa millonaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042047199261970802&partner=&hide_thread=false SEBA DRIUSSI Y EL 1-0 DE RIVER CONTRA BLOOMING EN BOLIVIA. pic.twitter.com/8kTpe2dlm8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 9, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042057988106579984&partner=&hide_thread=false ¡BLOOMING EMPATA EL PARTIDO!



A los 8 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez marcó el 1-1 ante River, tras el centro de Villarroel.pic.twitter.com/H6U2EE7dRD — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 9, 2026 Un partido condicionado desde el arranque El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 4 minutos, lo que obligó a River a reconfigurar su esquema desde el inicio.

Con un jugador menos, el equipo argentino resistió durante gran parte del primer tiempo, con intervenciones clave de Pezzella, Rivero y Bustos, además de respuestas del arquero Santiago Beltrán ante los intentos del conjunto boliviano.