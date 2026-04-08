Copa Sudamericana: River resiste con 10 y Blooming se lo empata en Bolivia

En un partido cambiante por la Copa Sudamericana, River Plate empata 1-1 ante Blooming en Bolivia tras un desarrollo condicionado por la expulsión temprana. El equipo de Eduardo Coudet había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado.
Copa Sudamericana: del golpe de River a la reacción local
River había encontrado la ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, tras asistencia de Fabricio Bustos, en una de las pocas llegadas claras del equipo argentino.
Sin embargo, en el complemento llegó la reacción. A los 7 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez marcó el 1-1 para Blooming, luego de una jugada asistida por Moisés Villarroel que desacomodó a la defensa millonaria.
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Un partido condicionado desde el arranque
El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 4 minutos, lo que obligó a River a reconfigurar su esquema desde el inicio.
Con un jugador menos, el equipo argentino resistió durante gran parte del primer tiempo, con intervenciones clave de Pezzella, Rivero y Bustos, además de respuestas del arquero Santiago Beltrán ante los intentos del conjunto boliviano.
Lo que queda del partido
Tras el empate, Blooming creció en confianza y adelantó sus líneas, mientras que River busca sostener el resultado en un contexto físico exigente y con inferioridad numérica, en un duelo que sigue abierto en Santa Cruz de la Sierra.
Formaciones iniciales
Blooming: Braulio Uraezaña; Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Miguel Ángel Villarroel, Moisés Villarroel, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Matías Abisab; Anthony Vásquez y Bayron Garcés.
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Árbitro: Andrés Rojas Noguera
Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra)