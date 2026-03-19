Córdoba se vestirá de amarillo con el Tour de France recorriendo las sierras cordobesas

El ciclismo de elite vuelve al país. Después de la desaparición de la Vuelta a San Juan , Argentina se había quedado sin roce internacional y este domingo Córdoba lo recupera con la etapa argentina del Tour de France. Un espectáculo especial, distinto y colorido en un marco imponente.

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El evento, que ya cuenta con más de 2.600 ciclistas anotados, fue presentado oficialmente como una de las apuestas deportivas más fuertes del año para la provincia, combinando el alto rendimiento con el impacto turístico en los paisajes serranos.

El desafío convocó a deportistas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Argelia, Ecuador, España, Lituania, México, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Por Argentina, se anotaron ciclistas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

CORDOBA DE FIESTA

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, encabezó el lanzamiento y subrayó la magnitud internacional de la marca.

"Es un evento que tiene que venir para quedarse en Córdoba", afirmó comparando la mística de la carrera con su experiencia en el circuito de tenis previo a Roland Garros.

Para Calleri, la provincia cuenta con los recursos naturales y las rutas ideales, pero hizo especial énfasis en la seguridad: "Si no tuviéramos la fuerza de seguridad que tenemos, no se podría llevar a cabo; la policía de Córdoba es la mejor del país en eventos deportivos".

La competencia se dividirá en dos categorías: la competitiva, de 164 kilómetros, que largará a las 7, y una versión más corta de 64 kilómetros que iniciará a las 8:30.

El epicentro será el Centro de Convenciones y el Estadio Kempes, recorriendo 14 localidades entre las que destacan La Calera, Bialet Massé, Molinari, La Falda y el Camino del Cuadrado, para retornar finalmente a la capital.

El incentivo para los ganadores es de elite: obtendrán el pase de oro directo a la etapa de apertura del Tour de France en París este mismo año.

"Me imagino que muchos de los mejores corredores de Argentina van a participar por ese premio", señaló Calleri, aunque destacó que el evento también tiene un fuerte componente social y popular.

Desde el viernes 20, el Centro de Convenciones abrirá sus puertas con exposiciones, food trucks y el museo oficial del Tour.