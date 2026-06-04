    • 4 de junio de 2026 - 11:07

    Corridas y enfrentamientos tras un partido de futsal entre Trinidad y Villa Hipódromo

    Tras el pitazo final, se registraron enfrentamientos y momentos de tensión entre simpatizantes de ambos equipos.

    Foto: captura de video.

    Foto: captura de video.

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    Lo que había sido un partidazo de futsal terminó empañado por los incidentes que se produjeron tras el empate entre Trinidad y Villa Hipódromo, disputado este miércoles por la noche en el estadio Lliteras.

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    El encuentro fue intenso y cambiante hasta el último instante. Cuando Trinidad parecía encaminarse a una victoria que tenía prácticamente asegurada, Villa Hipódromo encontró la igualdad a falta de apenas 15 segundos para el cierre. Exequiel Durán fue el autor del 4-4 definitivo, un gol que desató el festejo de jugadores e hinchas del conjunto visitante.

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    Sin embargo, la euforia por el empate también estuvo acompañada por momentos de tensión. Una vez finalizado el encuentro, se produjeron cruces entre simpatizantes de ambas parcialidades, con gritos, corridas y empujones tanto dentro como en las inmediaciones del escenario deportivo.

    De acuerdo con testigos presentes en el lugar, la situación fue escalando durante varios minutos y generó preocupación entre quienes asistieron al partido. Ante el clima de conflictividad, jugadores de ambos equipos, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes intervinieron para intentar separar a los involucrados y evitar que los incidentes pasaran a mayores.

    Gracias a esa intervención, los ánimos comenzaron a calmarse y no se reportaron consecuencias de gravedad, aunque las escenas de tensión quedaron registradas en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

    Las imágenes, difundidas por la cuenta suej_sj, provocaron numerosas reacciones y reavivaron el debate sobre la conducta de algunos sectores del público en los eventos deportivos. El episodio generó repudio entre aficionados al futsal.

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